В Белом доме пообещали более тяжелые для России санкции, чем в 2014 году

Финансовые санкции, которые США намерены ввести против России в случае обострения ситуации на Украине, будут тяжелее, чем в 2014 году. Как передает РИА Новости, об этом заявили в Белом доме.

«Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию (российской. — Прим. РИА Новости) валюты до 50%, а Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля», — заявил высокопоставленный представитель администрации США во время телефонного брифинга.

По словам чиновника, речь идет о единовременном, а не поэтапном принятии мер. «Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014-м. Это означает, что больше не будет поэтапности (введения). В этот раз мы начнем с самой вершины и там останемся», — сказал он.

Также в Белом доме заявили, что США готовы ввести экспортный контроль против России.

«Мы также готовы ввести новый экспортный контроль, который будет касаться стратегии [президента РФ Владимира] Путина в среднесрочной перспективе. Экспортный контроль лишит Россию того, в чем Россия нуждается и что не может просто заместить», — сказал высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, в случае экспортного контроля речь идет о продвинутых технологиях, которые США разрабатывают и производят и которые вносят ключевой вклад в «российские стратегические амбиции».

Чиновник пояснил, что по сути это ограничения на торговлю и экспорт из США в Россию. Такие меры должны нанести ущерб в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, обороны, аэрокосмической промышленности и других ключевых областей.

Представитель администрации США добавил, что нынешняя перемена в цене валюты «отражает значительность экономических санкций», которые готовы ввести Штаты.

В свою очередь немецкий таблоид Bild, на который также ссылается РИА Новости, пишет, что США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого и оружейного экспорта. По информации издания, план ограничений разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом и представлен в Берлине. Утверждается, что госсекретарь Энтони Блинкен оповестил о документе западных сотрудников.

В нем речь идет о «перекрытии российских торговых путей по всему миру», блокаде поставок сырья, «перекрытии путей снабжения», а также о «резком сокращении персонала российских посольств в западных государствах». Ожидаемый ущерб, как утверждают журналисты, составит для России 50 млрд долларов.



Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.