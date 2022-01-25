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В Белом доме пообещали более тяжелые для России санкции, чем в 2014 году

25.01.2022 17:56
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РИА Новости

Финансовые санкции, которые США намерены ввести против России в случае обострения ситуации на Украине, будут тяжелее, чем в 2014 году. Как передает РИА Новости, об этом заявили в Белом доме.

«Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию (российской. — Прим. РИА Новости) валюты до 50%, а Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля», — заявил высокопоставленный представитель администрации США во время телефонного брифинга.

По словам чиновника, речь идет о единовременном, а не поэтапном принятии мер. «Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014-м. Это означает, что больше не будет поэтапности (введения). В этот раз мы начнем с самой вершины и там останемся», — сказал он.

Также в Белом доме заявили, что США готовы ввести экспортный контроль против России.

«Мы также готовы ввести новый экспортный контроль, который будет касаться стратегии [президента РФ Владимира] Путина в среднесрочной перспективе. Экспортный контроль лишит Россию того, в чем Россия нуждается и что не может просто заместить», — сказал высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, в случае экспортного контроля речь идет о продвинутых технологиях, которые США разрабатывают и производят и которые вносят ключевой вклад в «российские стратегические амбиции».

Чиновник пояснил, что по сути это ограничения на торговлю и экспорт из США в Россию. Такие меры должны нанести ущерб в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, обороны, аэрокосмической промышленности и других ключевых областей.

Представитель администрации США добавил, что нынешняя перемена в цене валюты «отражает значительность экономических санкций», которые готовы ввести Штаты.

В свою очередь немецкий таблоид Bild, на который также ссылается РИА Новости, пишет, что США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого и оружейного экспорта. По информации издания, план ограничений разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом и представлен в Берлине. Утверждается, что госсекретарь Энтони Блинкен оповестил о документе западных сотрудников.

В нем речь идет о «перекрытии российских торговых путей по всему миру», блокаде поставок сырья, «перекрытии путей снабжения», а также о «резком сокращении персонала российских посольств в западных государствах». Ожидаемый ущерб, как утверждают журналисты, составит для России 50 млрд долларов.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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Комментарии

4
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Steven Cohen
Steven Cohen
25.01.2022 18:31
<p>Не понятно ..а в 14 году чего они любовались на этого товарища хулиганившего перед всем мировым сообществом </p>
4
ugor
ugor
25.01.2022 20:13
<p>Когда уже? 100первое китайское предупреждение?</p>
1
georgy1974
georgy1974
25.01.2022 21:30
<p>Steven Cohen, Чего же тут непонятного? В 2014 Путин мог в основном решить украинский вопрос чисто военными мерами, и даже при соблюдении международных приличий. Вспомните: на Украине государственный переворот, у власти в Киеве хунта, законный президент страны вынужден бежать в Россию, настроения на юго-востоке Украины пророссийские, там во всем произошедшем обвиняют западенцев, в Мариуполе украинских военных местное население забрасывает камнями, украинская армия в целом небоеспособна, немотивированна, плохо вооружена, получить просьбу от законного президента Януковича о вмешательстве для наведения конституционного порядка не составляет большого труда, Запад серьезно реагировать не готов. Да, были бы санкции, но они и так будут, потом были бы переговоры, но при неизмеримо лучших позициях РФ. То, что сделал тогда Путин, даже комментировать не хочется, он совершил все возможные ошибки, которые только можно было совершить. Ведь понятно, что сказав А, рано или поздно придется сказать Б, а замораживать ситуацию до лучших времен можно лишь, когда время работает на тебя. Что же сегодня? Запад в основном консолидирован и готов действовать, Украина под внешним управлением, и других вариантов у нее нет, при этом имеет законного президента и органы государственной власти, небольшую, но достаточно боеспособную армию, получившую современные виды вооружений и натасканную западными инструкторами, да и прежнего раскола в украинском обществе незаметно. ЛДНР до сих пор не признана даже Россией, если завтра украинская армия пойдет в наступление на республики, она в любом случае формально будет на своей территории, никто ее за это не осудит, а вот если Россия вмешается, сразу получит все обещанные ей санкции, но и не вмешаться она не сможет хотя-бы потому, что следующая остановка- Крым, и потом остановки будут только в России. С другой стороны, и Украине отступать некуда: выполнение Минских соглашений лишит ее собственной внешней и внутренней политики, соответственно и поддержки Запада, а со временем, скорее всего, приведет страну к распаду. Так что заварушка рано или поздно обязательно начнется, и даже неважно, кто ее начнет. </p>
1
SL/TP
25.01.2022 22:49
<p>georgy1974,</p>
<p>Если не в курсе, то погуглите - это обама весной 2014 г. строго-настрого запретил Турчинову оказывать какое-либо сопротивление в Крыму - мол чревато для всего мира. И в основном поэтому они и отступили - волю к сопротивлению сломал обамка. </p>
<p>И насчет яныка, то его законность как президента закончилась взятками ему золотыми батонами, толконием в спинку своего семейства (как его сын зубной техник мог только за год заработать более 214 млн долл.?), а также враньем выбравшим его украинцам, что они точно идут в Евросоюз, но деньги от ВВП всё решили обратно. </p>
0

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