Производитель багетов предупредил торговые сети о повышении цен на хлеб

Российское подразделение финской Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен на свою продукцию: с 1 февраля цены вырастут на 16,5—30% в зависимости от категории, говорится в письме за подписью директора по продажам ООО «Фацер» Анатолия Бренера (оно есть в распоряжении РБК). В случае если контрагенты откажутся принять новые цены, компания «не сможет гарантировать 100% выполнения заказов по ценам, действующим до 1 февраля 2022 года», говорится в письме.

Представитель Fazer в России подтвердил РБК, что компания проинформировала партнеров о повышении цен, не называя никаких цифр: «Конкретные проценты будущих повышений цен мы публично освещать не планируем, чтобы не оказывать никакого влияния на рынок».

О том, что Fazer предупредила партнеров о повышении цен, знает и предправления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин. По его словам, за последние годы затраты пекарей выросли, а доходы сильно упали. Но и предпосылок для резкого повышения цен эксперт не видит: «В январе не случилось ничего такого, чтобы поднимать цену на 30%».



Fazer, по словам Щедрина, входит в пятерку крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в России. Основной рынок для компании — Санкт-Петербург, в Москве она слабо представлена в сегменте социально значимых или массовых сортов хлеба (для столицы это «Нарезной» и «Дарницкий»), выпускает более дорогую продукцию и замороженные хлебные полуфабрикаты, в том числе багеты. Среди крупнейших производителей хлеба в России Щедрин называет также «Стойленскую ниву», булочно-кондитерский холдинг «Коломенский», Makfa и «Каравай».

«Коломенский», по словам его гендиректора Дмитрия Козлова, в последний раз повышал цены в сентябре 2021 года, когда дорожали многие виды сырья. Но рост затрат в прошлом году еще не в полном объеме отразился в стоимости, указывает собеседник РБК. Он признает, что отпускные цены на хлеб в 2022 году придется вновь повысить.

За год хлеб и хлебобулочные изделия в российских магазинах подорожали, по подсчетам Росстата, в среднем на 10%.



Необходимость пересмотреть отпускные цены Fazer в своем письме объясняет возросшими расходами на сырье, упаковку, производство и реализацию продукции. Затраты на себестоимость производства выросли на 18,4%, в том числе мука и зерновые подорожали на 6,5%, а транспорт, затраты на рабочих и энергия — на 5,3%, указано в письме (компания не уточняет, за какой именно период).

«2021 год был непростым годом для хлебопекарной индустрии, беспрецедентный рост всех компонентов себестоимости хлеба вынуждает нас повышать отпускные цены в 2022-м», — пояснила РБК представитель Fazer в России. Но, по ее словам, даже повышение не компенсирует потери, которые производители несут в связи «с двузначным ростом цен на сырье, материалы и логистику»: официальные данные по «входной инфляции» для производственных предприятий составляли 35% уже к середине 2021 года, к этому добавляются еще проблемы с урожаем зерновых. «Неповышение отпускных цен в таких условиях означало бы гибель для индустрии», — резюмирует представитель Fazer.

На долю муки приходится около 40% в стоимости массовых сортов хлеба в цене при поставке в магазины, говорит Щедрин. Среди причин подорожания муки он называет и падение курса рубля относительно иностранной валюты: зерно — биржевой товар, и внутренняя цена на него привязана к ценам на мировом рынке.

В массовых сортах хлеба доля сырья и упаковочных материалов составляет от 35% до 60% отпускной цены, указывает гендиректор «Коломенского». Цены на сырье в течение этого года, как ожидает собеседник РБК, могут вырасти в пределах 20%, еще 3—4% подорожания в стоимость продукта может добавить рост цен на транспортировку, которая подорожала в конце 2021 года на 20%.

В декабре 2021 года минимальная оптовая цена на пшеничную муку высшего сорта для хлебозаводов в Москве равнялась около 23 тыс. рублей за тонну без НДС, что на 8% больше, чем в декабре 2020-го, свидетельствуют данные Национального союза хлебопечения. Ржаная мука подорожала на 20% за год. Расценки на другое сырье увеличились на 13% (в том числе на растительное масло — на 19%, на сахар — на 12%), упаковка подорожала на 31%. Выросли траты и на логистику, которая в Москве занимает существенную долю в цене, добавляет Щедрин. Повышение цен нужно в том числе для того, чтобы поддержать необходимый уровень зарплат рабочих и удержать персонал на хлебозаводах, считает он.



В Минпромторге заявили, что информация о повышении оптовых цен на хлеб в министерство не поступала, но подчеркнули, что для сдерживания цен нужно максимально использовать рыночные методы.