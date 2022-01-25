МВФ назвал последствия конфликта России и Украины для мировой экономики

Эскалация российско-украинского конфликта, вероятнее всего, приведет к росту стоимости энергоносителей для многих стран, а также к более продолжительному периоду повышенной мировой инфляции. Такое мнение высказала на брифинге, посвященном обновленному прогнозу по глобальной экономике, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда, до 21 января главный экономист МВФ Гита Гопинат, пишет РБК.

«Инфляция растет повсюду из-за высоких цен на энергоносители, и этот конфликт может только разогнать их дополнительно. Поэтому это один из основных рисков», — сказала Гопинат в эфире Bloomberg TV.

О военной угрозе Украине со стороны России с прошлого года регулярно заявляют США и другие западные страны, угрожая Москве санкционными мерами. Представители российских властей неоднократно опровергали планы военного вмешательства.

В соответствующем докладе МВФ, опубликованном 25 января, отмечается, что «геополитическая напряженность, в том числе в Восточной Европе», подвергает опасности поставки энергоносителей, международную торговлю и кооперацию в области экономической политики.

На прошлой неделе экономисты американского банка JPMorgan Chase описали последствия возможного сценария военного вмешательства России в дела Украины. Они допустили, что в таком случае мировые цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель. При таком гипотетическом развитии событий мировой экономический рост может замедлиться до 0,9% в первом полугодии 2022 года, а глобальная инфляция превысит 7%, оценили в JP Morgan.

В базовом сценарии МВФ прогнозирует, что рост мирового ВВП затормозится до 4,4% в 2022 году по сравнению с 5,9% по итогам 2021-го. Еще в октябре МВФ ожидал, что мировая экономика вырастет на 4,9% в 2022 году. Инфляция в экономически развитых странах в 2022 году составит 3,9% (на 1,6 процентного пункта больше, чем прогнозировалось в октябре), в развивающихся странах — 5,9% (на 1 п. п. больше октябрьского прогноза).

Как сообщил 25 января американский телеканал CNN, администрация президента США Джо Байдена готовит планы альтернативных поставок энергоносителей в Европу на случай, если российское «вторжение» на Украину спровоцирует дефицит природного газа в Европе и негативно повлияет на глобальную экономику. Как отмечает CNN, американские чиновники подтвердили телеканалу, что администрация Байдена обсуждает с рядом стран и компаний в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии возможное увеличение поставок сжиженного природного газа на европейский рынок в случае военных действий на Украине.

Лента новостей В Белом доме пообещали более тяжелые для России санкции, чем в 2014 году Финансовые санкции, которые США намерены ввести против России в случае обострения ситуации на Украине, будут тяжелее, чем в 2014 году. Как передает РИА Новости, об этом заявили в Белом доме. 25.01.2022 17:56

«Если на экспорт российских энергоносителей будут наложены санкции или Россия использует газовый экспорт как инструмент давления, цены на природный газ в Европе, вероятно, подскочат», — заявил аналитик Capital Economics Уильям Джексон (цитата по Bloomberg). С начала 2022 года цены фьючерсов на нефть Brent выросли на 11%, они торгуются на уровне 86 долларов за баррель по состоянию на вечер 25 января.

Эскалация геополитической напряженности названа Международным валютным фондом в числе рисков, которые могут ухудшить базовый прогноз по мировой экономике. Другие риски: воздействие очередного штамма коронавируса «омикрон» и все еще низкие уровни вакцинации во многих странах (из-за чего повышается вероятность мутаций вируса, которые будут обходить существующие вакцины), ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики в США, продолжительность сохранения перебоев в глобальных цепочках поставок, «жесткая посадка» китайского рынка недвижимости, глобальное потепление.



В начале третьего года пандемии общее количество смертей в мире от COVID-19 достигло 5,5 млн, и ожидается, что до конца 2024 года сопутствующие пандемии экономические потери составят 13,8 трлн долларов относительно «доковидных» прогнозов, указывает МВФ.