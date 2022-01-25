МВФ назвал последствия конфликта России и Украины для мировой экономики

Эскалация российско-украинского конфликта, вероятнее всего, приведет к росту стоимости энергоносителей для многих стран, а также к более продолжительному периоду повышенной мировой инфляции. Такое мнение высказала на брифинге, посвященном обновленному прогнозу по глобальной экономике, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда, до 21 января главный экономист МВФ Гита Гопинат, пишет РБК.
«Инфляция растет повсюду из-за высоких цен на энергоносители, и этот конфликт может только разогнать их дополнительно. Поэтому это один из основных рисков», — сказала Гопинат в эфире Bloomberg TV.
О военной угрозе Украине со стороны России с прошлого года регулярно заявляют США и другие западные страны, угрожая Москве санкционными мерами. Представители российских властей неоднократно опровергали планы военного вмешательства.
В соответствующем докладе МВФ, опубликованном 25 января, отмечается, что «геополитическая напряженность, в том числе в Восточной Европе», подвергает опасности поставки энергоносителей, международную торговлю и кооперацию в области экономической политики.
На прошлой неделе экономисты американского банка JPMorgan Chase описали последствия возможного сценария военного вмешательства России в дела Украины. Они допустили, что в таком случае мировые цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель. При таком гипотетическом развитии событий мировой экономический рост может замедлиться до 0,9% в первом полугодии 2022 года, а глобальная инфляция превысит 7%, оценили в JP Morgan.
В базовом сценарии МВФ прогнозирует, что рост мирового ВВП затормозится до 4,4% в 2022 году по сравнению с 5,9% по итогам 2021-го. Еще в октябре МВФ ожидал, что мировая экономика вырастет на 4,9% в 2022 году. Инфляция в экономически развитых странах в 2022 году составит 3,9% (на 1,6 процентного пункта больше, чем прогнозировалось в октябре), в развивающихся странах — 5,9% (на 1 п. п. больше октябрьского прогноза).
Как сообщил 25 января американский телеканал CNN, администрация президента США Джо Байдена готовит планы альтернативных поставок энергоносителей в Европу на случай, если российское «вторжение» на Украину спровоцирует дефицит природного газа в Европе и негативно повлияет на глобальную экономику. Как отмечает CNN, американские чиновники подтвердили телеканалу, что администрация Байдена обсуждает с рядом стран и компаний в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии возможное увеличение поставок сжиженного природного газа на европейский рынок в случае военных действий на Украине.
Финансовые санкции, которые США намерены ввести против России в случае обострения ситуации на Украине, будут тяжелее, чем в 2014 году. Как передает РИА Новости, об этом заявили в Белом доме.25.01.2022 17:56
«Если на экспорт российских энергоносителей будут наложены санкции или Россия использует газовый экспорт как инструмент давления, цены на природный газ в Европе, вероятно, подскочат», — заявил аналитик Capital Economics Уильям Джексон (цитата по Bloomberg). С начала 2022 года цены фьючерсов на нефть Brent выросли на 11%, они торгуются на уровне 86 долларов за баррель по состоянию на вечер 25 января.
Эскалация геополитической напряженности названа Международным валютным фондом в числе рисков, которые могут ухудшить базовый прогноз по мировой экономике. Другие риски: воздействие очередного штамма коронавируса «омикрон» и все еще низкие уровни вакцинации во многих странах (из-за чего повышается вероятность мутаций вируса, которые будут обходить существующие вакцины), ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики в США, продолжительность сохранения перебоев в глобальных цепочках поставок, «жесткая посадка» китайского рынка недвижимости, глобальное потепление.
В начале третьего года пандемии общее количество смертей в мире от COVID-19 достигло 5,5 млн, и ожидается, что до конца 2024 года сопутствующие пандемии экономические потери составят 13,8 трлн долларов относительно «доковидных» прогнозов, указывает МВФ.
Международный валютный фонд ухудшил прогноз на 2022 год по росту ВВП России до 2,8% с 2,9%, при этом улучшил ожидания на 2023-й — до 2,1% с 2%. Такие данные из доклада фонда приводит РИА Новости.25.01.2022 19:52
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