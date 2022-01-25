В Госдуме считают возможным компромисс по вопросу криптовалют

Достижение компромисса при принятии решения в отношении криптовалют возможно. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в кулуарах конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить», передает ТАСС.

«Конечно, возможен. Компромисс всегда возможен, пока не принято решение. Поэтому и доклад опубликован, очевидно, в том числе для поиска компромисса. Я бы так не драматизировал ситуацию», — сказал Аксаков, отвечая на вопрос о возможности компромисса на фоне предложений Минфина, данных на конференции.

Глава комитета Госдумы также отметил, что в отношении криптовалют у Банка России всегда была жесткая позиция, у Министерства финансов — мягче, а у депутатов имеются разные точки зрения. Также Аксаков предположил, что Банк России при наличии серьезных доводов может согласиться с вариантом более жесткого регулирования, а не запрета криптовалюты. «Если будут серьезные доводы в пользу жесткого регулирования, но не запрета, допускаю, что он (Банк России. — Прим. ТАСС) тоже согласится с этой позицией», — сообщил глава комитета.

Ранее в ходе конференции директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков заявил, что регулирование рынка криптовалют позволит защитить права граждан, и высказал мнение, что криптовалюту нужно регулировать, а не запрещать. По словам чиновника, Минфин уже подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют и направил ее на рассмотрение в аппарат правительства.

Аксаков также предложил рассмотреть возможность разрешения создания майнинговых ферм в регионах, в которых производится избыточный объем электроэнергии.



«Есть регионы, где энергогенерирующие компании с удовольствием бы продавали электроэнергию этому виду бизнеса. Можно было бы определиться, что именно в тех регионах, где производится избыточная электроэнергия, можно соответствующие фермы создавать», — сказал он.

Сейчас из-за неконтролируемого майнинга и внезапного отключения электричества страдают другие потребители электроэнергии, добавил Аксаков. Кроме того, из-за отсутствия регулятивных мер почти везде используемая для этих целей электроэнергия оплачивается по пониженным тарифам. «Естественно, если это бизнес, оплачиваться электричество должно по тарифам для бизнеса за потребляемую электроэнергию», — отметил глава комитета Госдумы.

По его мнению, также необходимо определиться с вопросами налогообложения. «Поскольку этот бизнес не включен в реестр видов деятельности на территории России, они не платят, как правило, налоги. И вот эти вопросы нам надо обсудить», — пояснил Аксаков и добавил, что, по некоторым оценкам, бюджет за счет таких налогов может получить сотни миллиардов рублей.

Майнинг в России сегодня существует как бизнес и является довольно многочисленным, также подчеркнул депутат. «По некоторым оценкам, это уже сотни тысяч активистов, которые работают в этой сфере, и очень много вопросов возникает в связи с их деятельностью», — сказал он. Некоторые аспекты, которые ранее обозначил в докладе Центральный банк РФ, требуют дискуссии. В том числе это касается запрета майнинга цифровых валют в российском правовом пространстве, отметил Аксаков.



«Я не утверждаю, что майнинг должен обязательно остаться, но то, что есть плюсы, которые мы можем получить благодаря легализации такого вида деятельности, — они есть», — подытожил глава комитета Госдумы.

Банк России 21 января опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение запрета.