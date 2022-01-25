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Российским фрилансерам предложили инструмент для автоматической уплаты НДФЛ

25.01.2022 21:39
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Cервис для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff разработал решение для автоматизации уплаты налогов физическими лицами: фрилансеры, которые пока не планируют становиться самозанятыми или оформляться в качестве индивидуальных предпринимателей, получат законный инструмент автоматической уплаты НДФЛ и помощь в заполнении декларации. Как отмечается в сообщении внешней пресс-службы компании, это первое такое решение в России.

По поручению пользователя сервис будет ежемесячно удерживать НДФЛ и в необходимые сроки перечислять деньги в налоговую по месту регистрации фрилансера. Подключить и отключить автоматическую уплату налога можно будет в любой момент.

По словам создателей проекта, это нововведение упростит и сделает прозрачными отношения между заказчиками и исполнителями.

«Для крупных компаний важна юридическая чистота контрагентов, и теперь у них появится возможность без ограничений работать с физлицами. Решение максимально упростит и автоматизирует взаимодействие между бизнесом и фрилансерами, сделает эти цепочки короче и прозрачнее и в результате приведет к повышению эффективности и росту доходов конечных подрядчиков при одновременном сокращении издержек у заказчиков», — отметил CEO Solar Staff Павел Шинкаренко.

Solar Staff не является налоговым агентом, но на основании персонального разъяснения ФНС имеет возможность уплаты НДФЛ в бюджет за исполнителя как за третье лицо по электронной доверенности, поясняется в релизе.

По сообщению PwC, в 2020 году в России было 14 млн фрилансеров, это около 20% от всего занятого населения. Из них только 26% оформили самозанятость или ИП.

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Комментарии

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Deniss2008
25.01.2022 23:55
<p>А зачем ? Пенсии же всё равно не будет.</p>
<p>Лучше бы отстали от фрилансеров и наоборот какие-то льготы и дотации ввели.</p>
1
-man-
-man-
26.01.2022 09:25
<p>А фрилансеров спросили надо им это или нет? Никто не будет платить налоги этой власти добровольно.<br><br>
Для крупных компаний важна юридическая чистота контрагентов, и теперь у них появится возможность без ограничений работать с физлицами
Чушь. Даже не очень крупные компании, даже с самозанятыми работать не хотят, из-за тупости и жадности налоговиков. </p>
1
bor0410
26.01.2022 10:22
<p>-man-, "Даже не очень крупные компании, даже с самозанятыми работать не хотят, из-за тупости и жадности налоговиков."</p>
<p></p>
<p>Вношу правку: хотят, но очень односторонне - вынуждая собственных сотрудников переофрмиться в самозанятые чтобы поборы в ФСС не платить с фонда зарплат. А так-то да - чего-то продать компании самозанятым со стороны практически нереально да и купить проще как физлицу. Вся эта самозанятость и придумана чтоб тянуть поборы с разных там майнеров, ютуберов да сдатчиков квартир в аренду... Типа налоги-то заплати, а ни пенсии, ни бюллетня, ни оплачиваемого отпуска тебе не положено </p>
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