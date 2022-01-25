Российским фрилансерам предложили инструмент для автоматической уплаты НДФЛ

Cервис для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff разработал решение для автоматизации уплаты налогов физическими лицами: фрилансеры, которые пока не планируют становиться самозанятыми или оформляться в качестве индивидуальных предпринимателей, получат законный инструмент автоматической уплаты НДФЛ и помощь в заполнении декларации. Как отмечается в сообщении внешней пресс-службы компании, это первое такое решение в России.

По поручению пользователя сервис будет ежемесячно удерживать НДФЛ и в необходимые сроки перечислять деньги в налоговую по месту регистрации фрилансера. Подключить и отключить автоматическую уплату налога можно будет в любой момент.

По словам создателей проекта, это нововведение упростит и сделает прозрачными отношения между заказчиками и исполнителями.

«Для крупных компаний важна юридическая чистота контрагентов, и теперь у них появится возможность без ограничений работать с физлицами. Решение максимально упростит и автоматизирует взаимодействие между бизнесом и фрилансерами, сделает эти цепочки короче и прозрачнее и в результате приведет к повышению эффективности и росту доходов конечных подрядчиков при одновременном сокращении издержек у заказчиков», — отметил CEO Solar Staff Павел Шинкаренко.

Solar Staff не является налоговым агентом, но на основании персонального разъяснения ФНС имеет возможность уплаты НДФЛ в бюджет за исполнителя как за третье лицо по электронной доверенности, поясняется в релизе.



По сообщению PwC, в 2020 году в России было 14 млн фрилансеров, это около 20% от всего занятого населения. Из них только 26% оформили самозанятость или ИП.