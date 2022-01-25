МЭР обновило госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Минэкономразвития обновило госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика», включив в ее цели ряд новых направлений, следует из справки к госпрограмме, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Новая редакция госпрограммы утверждена правительством в конце прошлого года. Она сформирована в соответствии с новой системой управления государственными программами, с учетом национальных целей развития, а также новых стратегических инициатив правительства. Госпрограмма непосредственно направлена на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Кроме того, в связи с переформатированием программы для достижения национальных целей госпрограмма продлена до 2030 года (ранее она была рассчитана до 2024 года) и были уточнены ее цели и показатели. Общий объем финансирования госпрограммы до 2024 года составляет 397 млрд рублей, из них 127,3 млрд рублей в 2022 году, в 2023 году — 133,7 млрд рублей, в 2024 году — 136 млрд рублей.

Обновленная госпрограмма содержит четыре цели: «Запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата», «Ускорение технологического развития экономики», «Увеличение численности занятых в МСП (включая самозанятых)», «Повышение эффективности государственного управления». Для их достижения в структуру госпрограммы включен ряд направлений реализации.

Цель «Запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата» характеризуется, в частности, созданием более чем 118 тыс. новых рабочих мест к 2024 году в рамках реализации мероприятий, направленных на повышение потенциала региональных экономик, а также достижением объема экспорта, поддержанного Российским экспортным центром, Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Росэксимбанком и их «дочками», в 21,8 млрд долларов в 2024 году.

Для достижения этой цели в структуру госпрограммы включены следующие направления: «Стимулирование реализации инвестиционных проектов», «Производительность труда», «Деловая активность» (в рамках этого направления будут реализовываться элементы, связанные с совершенствованием контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности, организационным обеспечением деятельности по повышению инвестиционной привлекательности, тарифным и антимонопольным регулированием и развитием конкуренции, а также с совершенствованием регуляторной политики и единой национальной системы аккредитации), «Повышение потенциала региональных экономик», «Развитие внешнеэкономической деятельности» (предполагает реализацию мероприятий по развитию международной кооперации и экспорта, а также по обеспечению международного экономического сотрудничества).

Цель «Ускорение технологического развития экономики» характеризуется, в частности, достижением общего объема выручки технологических компаний в 2030 году примерно в 650 млрд рублей за счет поддержки, а также достижением объема размещения устойчивых (в том числе «зеленых») облигаций на Мосбирже в 2024 году в 400 млрд рублей. Для достижения этой цели в структуру госпрограммы включены направление «Поддержка инновационных компаний», в рамках которого предполагается реализация мероприятий по стимулированию инноваций, обеспечению правовой охраны и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, и направление «Климатическая повестка», в рамках которого будут реализовываться мероприятия по созданию и развитию «зеленого» финансирования, формированию системы ограничения выбросов парниковых газов и реализации климатических проектов.

Цель «Увеличение численности занятых в сфере МСП (включая самозанятых и ИП)» характеризуется обеспечением численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, не менее 25,6 млн человек к 2030 году. Для достижения этой цели в структуру госпрограммы включено направление «Развитие малого и среднего предпринимательства», в рамках которого будут реализовываться мероприятия нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Цель «Повышение эффективности государственного управления» характеризуется в том числе подготовкой к 2024 году 52,1 тыс. управленческих кадров, участвующих в реализации национальных и региональных проектов, и снижением нагрузки на респондентов по предоставлению статистической отчетности по итогам 2024 года на 50% к базовому уровню. Для достижения указанной цели в структуру госпрограммы включены следующие направления: «Развитие государственного управления» (включает мероприятия по разработке и внедрению в деятельность органов власти принципов и стандартов клиентоцентричности, повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, подготовке кадров и профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих), «Стратегическое планирование и официальная статистика» (включает мероприятия по обеспечению стратегического планирования и прогнозирования экономического развития, развитию системы информационного обеспечения государственной статистики, а также по совершенствованию официальной статистики).

В госпрограмме реализованы основные идеи президентского указа о политике в области стратегического планирования, считает заместитель руководителя центра развития программно-целевого управления Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Сергей Наумов.

«Хотелось бы отметить такую положительную тенденцию в области этой программы, до этого показатели были более размытые. В этой госпрограмме реализованы основные идеи президентского указа о политике в области стратегического планирования. Здесь довольно четко прослеживается треугольник: национальные цели развития до 2030 года, национальные проекты и государственные программы. Обеспечивается стыковка трех важнейших компонентов, раньше они существовали по отдельности. Хочется сказать, что здесь реализованы принципы проектного управления, более четко прослеживается целевая направленность, в частности реализация одной из важнейших национальных целей — это «Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство». Все это здесь сфокусировано. Радует, что ограничены всего четыре основные цели», — сказал Наумов ТАСС.

«Хотелось бы сказать по цели «Запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата». По деловому климату у нас идет постоянная работа, а вот с инвестициями у нас были проблемы в последнее время. Радует то, что здесь до 2030 года запланирован индекс увеличения инвестиций в уставный капитал в районе 170%, что вполне достижимо путем механизма государственно-частного партнерства», — добавил он.

Рассуждая о цели «Ускорение технологического развития экономики», эксперт указал на то, что раньше в ней присутствовал ресурсный, затратный показатель — затраты на исследования и разработки. «Но результатов, как правило, не ощущалось. Здесь как раз есть ощутимый результат, и им очень трудно манипулировать. Это выручка инновационных предприятий с государственной поддержкой в 50 миллиардов рублей. В этой программе заложен не промежуточный, а конечный результат. Результат хорош тогда, когда он поощряется, когда за него голосуют рублем. Здесь это как раз выражено, это может только радовать», — сказал Наумов.



«Еще один момент по этой цели. Здесь подключена Московская биржа. Это объем торгов акциями предприятий, «зелеными» облигациями — это привлечение капитала с финансового рынка не путем прямой государственной поддержки, а чтобы заинтересовать инвесторов. Важный момент: это будут те предприятия, которые себя хорошо зарекомендовали, продукция которых известна, — закладывается и репутационное понятие. Ведь на биржу выйти не так просто, здесь нужно соблюсти очень много серьезных условий. Так или иначе, это подталкивает к повышению культуры производства и внедрения инноваций. Вроде бы простые показатели, но очень дисциплинирующие», — отметил эксперт.