Россия заняла 136-е место в рейтинге восприятия коррупции

Новая Зеландия, Дания и Финляндия признаны странами с самым низким уровнем коррупции в мире, а Россия занимает 136-е место в соответствующем рейтинге. Об этом свидетельствуют данные индекса восприятия коррупции за 2021 год, который был опубликован во вторник международной организацией Transparency International, передает ТАСС.

Разделившие первую строчку страны набрали по 88 баллов из 100 возможных. Все государства получают определенное количество баллов по шкале от нуля до 100, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий. Помимо указанных государств в лидеры рейтинга из 180 стран попали Норвегия, Сингапур и Швеция, набравшие по 85 баллов, а также Швейцария (84), Нидерланды (82), Люксембург (81) и Германия (80).

Россия набрала 29 баллов, что на 1 балл меньше, чем в прошлом году, и заняла 136-е место. Последние строчки рейтинга заняли Сомали и Сирия (обе 13), а также Южный Судан (11).



«В этом году глобальное среднее значение остается неизменным уже десятый год подряд и составляет всего 43 балла из 100 возможных. Несмотря на многочисленные обязательства, 131 страна не добилась значительного прогресса в борьбе с коррупцией за последнее десятилетие. Две трети стран набрали менее 50 баллов, что указывает на наличие у них серьезных проблем с коррупцией», — отмечают авторы исследования.