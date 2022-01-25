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Банк Жилищного Финансирования присоединился к Системе быстрых платежей

25.01.2022 21:58
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Жилищного Финансирования

Банк Жилищного Финансирования присоединился к Системе быстрых платежей Банка России. Об этом сообщили в группе компаний «ЦФТ», чьи решения обеспечивают работу банка в СБП.

Так, клиенты БЖФ Банка получили возможность переводить деньги по номеру телефона на счета в банках, которые являются участниками СПБ, и получать такие переводы. На сегодняшний день к СБП подключено в общей сложности более 200 финансовых организаций РФ, уточняют в ЦФТ.

Также клиенты банка теперь могут осуществлять через СБП в режиме реального времени переводы С2С pull между своими счетами, открытыми в разных банках. Для пополнения своих счетов в БЖФ Банке клиентам не нужно переходить в мобильное приложение банка-отправителя, все действия осуществляются в мобильном приложении «БЖФ-онлайн».

В сообщении отмечается, что ядром IT-решения для подключения БЖФ Банка к Системе быстрых платежей является облачная платформа «Золотой короны». В качестве клиентского канала для переводов в среде СБП используется онлайн-банкинг на платформе Faktura.ru.

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