Банк Жилищного Финансирования присоединился к Системе быстрых платежей Банка России. Об этом сообщили в группе компаний «ЦФТ», чьи решения обеспечивают работу банка в СБП.

Так, клиенты БЖФ Банка получили возможность переводить деньги по номеру телефона на счета в банках, которые являются участниками СПБ, и получать такие переводы. На сегодняшний день к СБП подключено в общей сложности более 200 финансовых организаций РФ, уточняют в ЦФТ.



Также клиенты банка теперь могут осуществлять через СБП в режиме реального времени переводы С2С pull между своими счетами, открытыми в разных банках. Для пополнения своих счетов в БЖФ Банке клиентам не нужно переходить в мобильное приложение банка-отправителя, все действия осуществляются в мобильном приложении «БЖФ-онлайн».



В сообщении отмечается, что ядром IT-решения для подключения БЖФ Банка к Системе быстрых платежей является облачная платформа «Золотой короны». В качестве клиентского канала для переводов в среде СБП используется онлайн-банкинг на платформе Faktura.ru.