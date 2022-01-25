Апелляция подтвердила незаконность отзыва лицензии у ЮМК Банка

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Центробанка на решение о незаконности отзыва лицензии у краснодарского ЮМК Банка. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Напомним, лицензия у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» была отозвана 19 марта 2021 года. Регулятор пояснял, что деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, при этом основная часть (более 70%) ссудной задолженности на балансе являлась низкокачественной. Кроме того, были выявлены случаи проведения банком непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

В мае Арбитражный суд Краснодарского края принял по иску ЦБ решение о принудительной ликвидации ЮМК Банка. Ликвидатором был назначен Фаниль Юнусов из ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние».

В октябре 2021 года стало известно, что банк успешно оспорил в Арбитражном суде Москвы решение регулятора об отзыве лицензии. Как указывала сообщившая об этом газета «Коммерсант», это довольно редкое событие для российского рынка, в последний раз подобный случай был в 2015 году. В декабре Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства Центробанка о приостановке исполнения решения столичного арбитража.



Кредитная организация также пыталась через суд запретить ликвидатору распоряжаться ее имуществом, но получила отказ. Московский арбитраж счел недоказанным предположение, что непринятие таких обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта о незаконности приказа об отзыве лицензии.