Банки в 90% случаев штрафуются за произвольный доступ к данным заемщиков

ЦБ стал реже штрафовать банки, но 90% санкций все еще имеют отношение к запросам кредитных историй граждан, пишет «Коммерсант». Обычно для этого нужно согласие, но кредитные организации регулярно нарушают это правило. Так, в 2021 году ЦБ 162 раза привлекал российские банки к административной ответственности в рамках КоАП, следует из опубликованных данных регулятора. Это на 17% меньше, чем годом ранее. Самым активным нарушителем не первый год остается банк «ФК Открытие» (76 постановлений). На втором месте оказался Альфа-Банк, на третьем — Тинькофф Банк.

Банки и МФО могут получить доступ к основной части кредитной истории гражданина только с его согласия. По словам партнера консалтинговой группы GRM Сергея Новикова, без согласия физлица информацию может получить ограниченный круг лиц, в том числе ЦБ, судебные приставы, следственные органы, суды и ряд других. Штрафы за нарушение для юрлиц составляют 30—50 тыс. рублей. Но, как отметили в ЦБ, закон о кредитных историях обязывает запрашивающего иметь согласие субъекта кредитной истории, БКИ не обязаны проверять наличие согласия у профессионального кредитора.

Лента новостей ЦБ оштрафовал банк «Открытие» Информация об этом опубликована на сайте регулятора. 20.01.2022 20:34

В банках проблему списывают на «технику». Как указали в ВТБ, в единичных случаях возможны технические ошибки, которые анализируются, постоянно дорабатывается ПО. Для быстрого оформления кредитов есть упрощенная процедура; регулятор обращает внимание, что таким образом невозможно подтвердить факт, что банк получил от клиента согласие на запрос его кредитной истории в БКИ, отметили в МТС Банке. Неправомерные запросы банками кредитной истории заемщика могут испортить его оценку и негативно сказаться на будущем кредитном опыте клиента, пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Но есть и случаи, когда клиент неосознанно предоставил согласие на запрос банка в БКИ, например, случайно поставил галочку с описанием мелким шрифтом в онлайн-форме, отметила она.

Банки ежемесячно запрашивают миллионы кредитных историй и периодически допускают ошибки, сообщили в ОКБ. В НБКИ увеличение числа обращений граждан по поводу незаконного доступа к их кредитным историям связывают «с многократным ростом запросов как своих кредитных историй, так и персонального кредитного рейтинга». В ЦБ отметили, что особое внимание при проверках обращают на то, насколько полная информация отправляется в бюро кредитных историй, уходит ли она от кредитора без задержек, а также на соблюдение порядка запросов кредиторами кредитных историй граждан.