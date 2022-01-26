«Эксперт РА»: банковский сектор в 2022 году ждет передышка после рекордов

Чистая прибыль российских банков в 2022 году не превысит результата прошлого года, но останется на значительном уровне. Такой прогноз представило рейтинговое агентство «Эксперт РА» в аналитическом обзоре банковского сектора.

«Давление на прибыль окажут охлаждение рынка потребительского кредитования, замедление выдач ипотечных кредитов, удорожание фондирования, а также увеличение стоимости риска как по розничным, так и по корпоративным ссудам», — полагают эксперты агентства.

По оценкам аналитиков, в 2022 году чистые отчисления в резервы вырастут в два раза по сравнению с 2021-м и составят порядка 1 трлн рублей. Увеличение нормы резервирования произойдет в связи с вызреванием выдач розничных кредитов 2020—2021 годов, а также с ухудшением кредитного качества части реструктурированных ссуд (в первую очередь кредитов юридических лиц). Помимо этого, давление на прибыль окажут отдельные дефолты крупных корпоративных заемщиков на фоне макроэкономической нестабильности, масштаб которых будет ограниченным и абсорбируется запасом достаточности капитала банков, но все же окажет материальное влияние на финансовый результат в сочетании с другими факторами.

Однако ожидаемое увеличение резервов будет нивелировано ростом чистых процентных и комиссионных доходов. Аналитики ожидают, что величина чистой прибыли по итогам 2022 года будет незначительно меньше результата 2021-го и будет находиться в диапазоне 2,1—2,3 трлн рублей, а рентабельность капитала снизится до 16—18% против 21—22% по итогам 2021-го.

Рекордную прибыль демонстрирует не весь банковский сектор, а отдельные, как правило крупнейшие, игроки, замечают эксперты. Так, за 12 месяцев, завершившиеся 1 октября 2021 года, средняя рентабельность капитала банков из топ-30 по величине активов в три раза превысила рентабельность остальных банков (16% против 5%), что обусловлено как более низкими операционными затратами относительно масштабов деятельности и высоким уровнем диджитализации услуг, так и более агрессивным ростом бизнеса крупных банков.

На протяжении последних трех лет средняя рентабельность банков за пределами топ-30 по активам практически не меняется и уже два года подряд находится на уровне ниже инфляции. Несмотря на сокращение количества банков на 8% в 2021 году, доля убыточных банков, которые преимущественно представлены небольшими кредитными организациями, сохранилась на уровне 2020-го и составляет порядка 20%. Отсутствие возможности существенно повысить эффективность деятельности на фоне резкого роста инфляции повышает риски небольших кредитных организаций.

