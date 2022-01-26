Росбанк отменяет комиссию за снятие наличных с кредитных карт

Росбанк с 25 января улучшил условия по кредитным картам для новых клиентов, теперь снимать наличные и переводить средства с карты на карту можно без комиссии, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Новые условия действуют для клиентов, которые оформили кредитную карту «#МожноВСЁ» или «#120подНОЛЬ» с 25 января 2022 года. Ранее при снятии наличных взималась комиссия: 4,9% + 290 рублей — за снятие кредитных средств в банкоматах Росбанка и партнеров, 1% + 100 рублей — за снятие собственных средств в сторонних банкоматах», — говорится в релизе.

Теперь эти операции бесплатны. Такой тариф актуален в течение всего срока действия карты для следующих операций:

снятие собственных и кредитных средств в любых банкоматах;

перевод собственных и кредитных средств с карты на карту.

Комиссия за переводы со счета кредитной карты остается прежней: 4,9% + 290 рублей.

Отмечается, что для новых клиентов доступна бесплатная доставка карты, для этого необходимо заполнить заявку на сайте и согласовать время получения.