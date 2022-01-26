Росбанк отменяет комиссию за снятие наличных с кредитных карт

Росбанк с 25 января улучшил условия по кредитным картам для новых клиентов, теперь снимать наличные и переводить средства с карты на карту можно без комиссии, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Новые условия действуют для клиентов, которые оформили кредитную карту «#МожноВСЁ» или «#120подНОЛЬ» с 25 января 2022 года. Ранее при снятии наличных взималась комиссия: 4,9% + 290 рублей — за снятие кредитных средств в банкоматах Росбанка и партнеров, 1% + 100 рублей — за снятие собственных средств в сторонних банкоматах», — говорится в релизе.
Теперь эти операции бесплатны. Такой тариф актуален в течение всего срока действия карты для следующих операций:
- снятие собственных и кредитных средств в любых банкоматах;
- перевод собственных и кредитных средств с карты на карту.
Комиссия за переводы со счета кредитной карты остается прежней: 4,9% + 290 рублей.
Отмечается, что для новых клиентов доступна бесплатная доставка карты, для этого необходимо заполнить заявку на сайте и согласовать время получения.
Самые популярные бесплатные кредитные карты
|Название
|Процентная ставка
|Кредитный лимит, ₽
|Льготный период, дней
|от 10,9%
|до 700 000
|до 120
|
Лиц.№ 316
|от 9,9%
|до 600 000
|до 145
|
Лиц.№ 3354
|от 11,9%
|до 1 000 000
|до 120
|
Лиц.№ 30
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|
Лиц.№ 1326
|от 9,9%
|до 450 000
|до 50
|
Лиц.№ 2557