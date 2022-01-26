АКРА подтвердило ОТП Банку рейтинг «А+(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг ОТП Банка на уровне «А+(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении АКРА, подтверждение кредитного рейтинга ОТП Банка обусловлено устойчивым бизнес-профилем, сохранением адекватных оценок достаточности капитала и позиции по фондированию и ликвидности, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля. Кроме того, кредитный рейтинг учитывает возможность получения банком экстраординарной поддержки со стороны материнского банка, имеющего относительно высокий уровень кредитоспособности.

Как напоминают аналитики, почти 100% акций банка прямо или через дочернюю структуру контролирует OTP Bank Plc — головная компания OTP Group.

АКРА отмечает, что высокая степень поддержки со стороны группы обусловлена ее акционерным и операционным контролем над банком (стратегия развития ОТП Банка определяется группой, которая также участвует в разработке и реализации процедур оценки и управления рисками). Собственные ресурсы поддерживающего лица, по мнению АКРА, позволяют оказать поддержку ОТП Банку без использования внешних источников ликвидности, в том числе принимая во внимание масштабы его деятельности (около 2,5% активов группы). Вместе с тем АКРА считает, что нарушение функционирования банка или его деконсолидация окажут умеренное влияние на основные направления деятельности группы.

В числе прочего отмечается устойчивый бизнес-профиль (bbb+) кредитной организации. Основным видом деятельности ОТП Банка остается кредитование физических лиц (прежде всего в сегментах POS-кредитования, кредитных карт и кредитов наличными). Вместе с тем банк заинтересован в дальнейшем укреплении рыночных позиций, в том числе за счет расширения профиля и масштабов деятельности. По мнению АКРА, система управления способствует успешной реализации банком своей стратегии. Диверсификация операционного дохода сохраняется высокой, что обусловлено, в частности, существенной долей комиссионных поступлений (около трети дохода). При этом основной доход ОТП Банка формируется за счет операций с физическими лицами. Макроэкономические предпосылки, заложенные в стратегию банка, в целом адекватны.

«Несмотря на снижение в предыдущие периоды нормативов достаточности капитала банка, их уровень по-прежнему остается приемлемым (на 1 декабря 2021 года норматив Н1.2 составил 10,2% при среднем значении в течение последних 12 месяцев на уровне 11,2%), что все еще позволяет банку выдерживать прирост стоимости риска свыше 500 базисных пунктов. При этом способность ОТП Банка к генерации капитала оценивается как устойчивая (по итогам 2016—2020 годов коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) составил около 90 б. п.», — указано в релизе.