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​Участники финансового рынка вложили 152 млрд рублей в ESG-облигации

26.01.2022 14:17
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

За 2021 год участники финансового рынка вложили 152 млрд рублей в облигации сектора устойчивого развития (ESG), обращающиеся на Московской бирже. Всего на конец года участники финансового рынка держали на своих счетах бумаги на 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

Сектор устойчивого развития создан на Московской бирже в 2019 году для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых проектов. Он состоит из четырех сегментов: «зеленых» облигаций, «социальных» облигаций, облигаций «устойчивого развития» и «национальных и адаптационных проектов».

По состоянию на 31 декабря 2021 года в секторе устойчивого развития обращались 22 выпуска ESG-облигаций 13 эмитентов, из которых десять выпусков были выпущены в 2021 году.

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