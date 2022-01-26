​Участники финансового рынка вложили 152 млрд рублей в ESG-облигации

За 2021 год участники финансового рынка вложили 152 млрд рублей в облигации сектора устойчивого развития (ESG), обращающиеся на Московской бирже. Всего на конец года участники финансового рынка держали на своих счетах бумаги на 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении торговой площадки.



Сектор устойчивого развития создан на Московской бирже в 2019 году для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых проектов. Он состоит из четырех сегментов: «зеленых» облигаций, «социальных» облигаций, облигаций «устойчивого развития» и «национальных и адаптационных проектов».

По состоянию на 31 декабря 2021 года в секторе устойчивого развития обращались 22 выпуска ESG-облигаций 13 эмитентов, из которых десять выпусков были выпущены в 2021 году.