Российский fashion-ретейлер «Стокманн» станет частью экосистемы «Сбера»

«Сбер» и владелец российского «Стокманна» Яков Панченко подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме «Сбера», сообщается в релизе банка.

Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении банком 100% доли в компании «Стокманн» в первой половине 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России.

Планируется, что «Стокманн» и мультикатегорийный маркетплейс «СберМегаМаркет» станут стратегическими партнерами и будут интегрированы друг с другом. Объединение экспертизы компаний позволит усилить позиции «Сбера» в индустрии электронной коммерции, кратно увеличить долю GMV fashion от общего оборота ecom-сервисов экосистемы, а также реализовать ряд новых возможностей для развития сегмента.

«Сегмент eсom сегодня развивается стремительно. Появляется все больше новых удобных онлайн-сервисов для покупателей. Мы верим в то, что настоящий омниканальный fashion-ретейл уже не может ограничивать себя точками продаж в офлайне и онлайн-магазином — мы должны давать нашему клиенту возможность совершать покупки там, где ему это удобно. В том числе на маркетплейсе», — отметил Панченко.

Генеральный директор маркетплейса «СберМегаМаркет» Соломон Кунин добавил, что количество заказов одежды, обуви и аксессуаров в IV квартале 2021 года в девять раз выше, чем за аналогичный период 2020-го. «Стратегическое партнерство со «Стокманном» позволит не только расширить ассортимент на маркетплейсе за счет брендов среднего и премиум-сегментов, но и откроет широкий спектр новых возможностей для мультиканальных продаж», — заключил он.