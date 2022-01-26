Минтруд: больше трети выпускников вузов России не работают по специальности

Свыше трети выпускников высших учебных заведений не работают по специальности, при этом на пятерых молодых людей без опыта работы приходится только одна вакансия. Об этом в среду заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.
«Мы видим по данным Росстата за 2020 год, что только 58% выпускников 2017—2019 годов трудоустроились по специальности по программам подготовки среднего звена, 56% — по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Свыше трети выпускников высших учебных заведений не работают по специальности», — сказала она.
Баталина добавила, что нынешних молодых выпускников характеризует низкая конкурентоспособность: они проигрывают в практических навыках более опытным соискателям. «По статистике на пятерых соискателей с начальным опытом или без опыта работы приходится всего одна вакансия», — добавила она.
Баталина напомнила, что в связи с этим была разработана программа содействия занятости молодежи до 2030 года.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что программа охватит прямыми и косвенными мерами свыше 5 млн молодых людей.
Программа содействия занятости молодежи до 2030 года даст молодым людям возможность оценить свой потенциальный доход при освоении навыков на стажировках от портала «Работа в России». Об этом в понедельник заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на пресс-конференции в ТАСС «Наставничество в России: законодательство и региональные практики».17.01.2022 17:40
Комментарии
<p>у тех кто собрал деньги, вместо открытия любого бизнеса - предпочитают их вкладывать в окупаемость на площадке активов (акции, валюта и т.д.)</p>
<p>при этом количество организаций действующих настолько мало, что большинство предпочитает уже отсеивать людей старше 40 лет.</p>
<p>при этом новых организаций в качестве поддержки и расширения рынка - Государство не планирует открывать. Ибо боится возгласов о том, что Государственная доля преобладает. Что самое главное на фоне отсутствия конкуренции и постоянной инфляции из-за этого.</p>
<p>Вообщем всяческие поддерживает бычий тренд, разгон инфляции и неравенство. </p>
<p>При этом не забывая платить всем профильным Министерствам - за вид создаваемой деятельности. Включая и большую часть Губеров. Которые обслуживают узкий круг лиц держателей активов, но не способствуют развитию регионов и улучшению их.</p>