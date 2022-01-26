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Минтруд: больше трети выпускников вузов России не работают по специальности

26.01.2022 15:49
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Источник
ТАСС

Свыше трети выпускников высших учебных заведений не работают по специальности, при этом на пятерых молодых людей без опыта работы приходится только одна вакансия. Об этом в среду заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

«Мы видим по данным Росстата за 2020 год, что только 58% выпускников 2017—2019 годов трудоустроились по специальности по программам подготовки среднего звена, 56% — по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Свыше трети выпускников высших учебных заведений не работают по специальности», — сказала она.

Баталина добавила, что нынешних молодых выпускников характеризует низкая конкурентоспособность: они проигрывают в практических навыках более опытным соискателям. «По статистике на пятерых соискателей с начальным опытом или без опыта работы приходится всего одна вакансия», — добавила она.

Баталина напомнила, что в связи с этим была разработана программа содействия занятости молодежи до 2030 года.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что программа охватит прямыми и косвенными мерами свыше 5 млн молодых людей.

Программа содействия занятости молодежи до 2030 года даст молодым людям возможность оценить свой потенциальный доход при освоении навыков на стажировках от портала «Работа в России». Об этом в понедельник заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на пресс-конференции в ТАСС «Наставничество в России: законодательство и региональные практики».

 17.01.2022 17:40

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Комментарии

2
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Б.Е.С.
26.01.2022 16:39
<p>а где им работать?!</p>

<p>у тех кто собрал деньги, вместо открытия любого бизнеса - предпочитают их вкладывать в окупаемость на площадке активов (акции, валюта и т.д.)</p>

<p>при этом количество организаций действующих настолько мало, что большинство предпочитает уже отсеивать людей старше 40 лет.</p>

<p>при этом новых организаций в качестве поддержки и расширения рынка - Государство не планирует открывать. Ибо боится возгласов о том, что Государственная доля преобладает. Что самое главное на фоне отсутствия конкуренции и постоянной инфляции из-за этого.</p>

<p>Вообщем всяческие поддерживает бычий тренд, разгон инфляции и неравенство. </p>

<p>При этом не забывая платить всем профильным Министерствам - за вид создаваемой деятельности. Включая и большую часть Губеров. Которые обслуживают узкий круг лиц держателей активов, но не способствуют развитию регионов и улучшению их.</p>
3
alekseysmr
26.01.2022 22:35
<p>Оптимизация медицины и населения скоро избавит нас от трети выпускников</p>
1

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