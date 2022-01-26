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В Госдуме одобрили введение штрафов за переводы организаторам азартных игр

26.01.2022 16:32
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Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Государственная Дума приняла в III чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение ограничений переводов денежных средств, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В соответствии с законом банки, платежные агенты, операторы связи и почтовые операторы будут наказываться за прием платежей в пользу организаторов нелегальных лотерей, онлайн-казино и букмекерских контор.

Размер штрафа за денежный перевод в адрес лица, осуществление переводов в пользу которого запрещено, будет ограничиваться суммой не более 40% от суммы платежа.

Платежных агентов, операторов связи и почтовой связи за нарушение запрета на прием таких платежей также будут штрафовать: должностных лиц — на 100–500 тыс. рублей, юрлиц — на 25–40% суммы принятого платежа, но не менее 5 млн рублей. Банки же, которые не откажут в проведении такого перевода, заплатят от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

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