Страхование от несчастных случаев и ДМС «назначены» драйверами роста страхового рынка в 2022 году

Совокупные страховые сборы в 2022 году увеличатся на 10% после роста примерно на 19% по итогам 2021 года и превысят 2 трлн рублей, при этом драйверами роста рынка станут страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское страхование. Такой прогноз дает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».

Прирост объема премий в сегменте страхования жизни в 2022 году, как ожидается, составит около 10%. В НКР напоминают, что 2021 год был благоприятным для игроков этого сегмента: рост оценивается более чем в 25%.

Темпы роста страховой премии окажутся под давлением из-за ожидаемых регуляторных новаций. «Рост процентных ставок по депозитам, изменения законодательства, ограничивающие продажи сложных продуктов неквалифицированным инвесторам, а также расширение требований ЦБ РФ к продуктам страхования жизни будут сдерживать рост рынка. Однако активная позиция банков, заинтересованных в повышении комиссионного дохода, поддержит переток клиентов из депозитной базы в иные сегменты сбережения, в том числе в продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни. Дополнительный аргумент в пользу долгосрочных накопительных страховых продуктов — возможное введение системы гарантий по аналогии с системой страхования вкладов», — отмечается в обзоре.

По прогнозам НКР, доля продуктов инвестиционного страхования жизни продолжит снижаться, а доля долгосрочного накопительного страхования жизни будет расти. Отдельно отмечается рост объема продуктов, по которым страховая премия уплачивается в рассрочку (это отличительная особенность накопительного страхования жизни). По оценкам НКР, в 2021 году объем полученных в рассрочку премий составил около 120 млрд рублей. Таким образом, в 2022 году по таким полисам страховщики могут ожидать вторых взносов. Подобное развитие структуры страховых взносов, по мнению аналитиков, придает дополнительную стабильность рынку страхования жизни.

В сегменте non-life (страхование, не относящееся к сегменту страхования жизни) объем премий в 2022 году увеличится также на 10%, ожидают в рейтинговом агентстве. Определяющее значение будет иметь инфляционный фактор.

Объем премий по ОСАГО вырастет на 5% (против предполагаемых по итогам 2021 года 6,5%) на фоне усиления инфляции и снижения частотности страховых событий. Расширение тарифного коридора, вступившее в силу с начала 2022 года, «окажет балансирующий эффект и позволит приблизить перераспределение страховой премии между страхователями в зависимости от риска, который соответствует степени опасности их вождения. Одновременно с этим конкурентная борьба будет оказывать сдерживающее влияние на рост средней премии» в ОСАГО, говорится в аналитическом материале.

Прогноз предполагает, что рост объема страховых премий в автокаско продолжится, хотя и более умеренными темпами (на 9% после 17% по итогам 2021 года). Поддержку сегменту автокаско, как предполагается, окажет увеличение стоимости автомобилей вследствие дефицита предложения, а негативными факторами будут увеличение доли продуктов с франшизой и высокая конкуренция.

В НКР отмечают, что этот вид страхования остается прибыльным для страховщиков. «Сегмент автокаско — один из самых конкурентных на рынке страхования, убыточность здесь (отношение состоявшихся убытков к заработанной премии) растет вслед за инфляцией, но все еще остается меньше 50%. Рост аквизиционных расходов до более чем 36% по итогам 2021 года подтверждает готовность компаний к высоким затратам ради привлечения клиентов. В настоящий момент этот вид страхования является прибыльным для страховщиков», — указано в исследовании.

«В 2022 году давление на сегмент автокаско окажет целый ряд факторов: снижающийся уровень покупательной способности населения, растущая популярность полисов с усеченным набором покрываемых рисков, скидки, предлагаемые страховщиками на фоне усилившейся конкуренции и низкого уровня аварийности», — рассуждают в НКР.

Объемы ДМС в 2022 году вырастут на 12% против порядка 10% по итогам 2021 года, прогнозируют в НКР. «Присутствие на рынке крупного игрока будет оказывать давление на тарифную политику конкурентов. Поддержку сегменту окажет растущее внимание работодателей к защите здоровья сотрудников», — говорится в материале.

Там разъясняется, что «поддержку росту окажет высокий спрос на полисы ДМС со стороны юридических и физических лиц. Одним из факторов, положительно влияющих на спрос, станет включение страховщиками покрытия рисков, связанных с реабилитацией после коронавируса, а также растущее внимание россиян к здоровью и все большая востребованность услуг телемедицины. Инфляционная составляющая традиционно вносит вклад в увеличение объема, поскольку невысокая прибыльность сегмента для страховщиков не оставляет возможности тарифных маневров. Повышение расценок медицинских учреждений автоматически перекладывается на страхователей».

Темп прироста премии в сегменте страхования от несчастных случаев в 2022 году составит 15% после бурного (примерно на 40%) роста в 2021 году, ожидают эксперты.

Ситуацию в сегменте страхования от несчастных случаев в 2022 году будут определять темпы роста кредитования населения и позиция Банка России по вопросу о комиссионных вознаграждениях банков, заложенных в страховой тариф. В НКР считают, что Банк России пока не будет принимать на этот счет конкретных решений, а будет пытаться убедить участников рынка сократить размер комиссионного вознаграждения, заложенного в страховой тариф. Как следствие снижения уровня комиссионного вознаграждения, объемы кредитования будут расти быстрее страховых премий.



Прибыль российских страховщиков до налогообложения в 2021 году, вероятно, не превысила 230 млрд рублей после 248 млрд годом ранее, предполагают в НКР. Прибыль уменьшилась на фоне роста убыточности в отдельных сегментах, увеличения частоты страховых событий и повышения средней выплаты в условиях усиливающейся инфляции. При этом совокупный капитал страховых компаний по итогам 2021 года вплотную приблизился к 1 трлн рублей. Ужесточение конкуренции и растущее регуляторное давление могут подтолкнуть некоторые компании со слабым бизнес-профилем к сворачиванию бизнеса в 2022 году, допускают в НКР.