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Путин попросил Кабмин и ЦБ прийти к единой позиции по регулированию криптовалют

26.01.2022 18:19
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ТАСС

Правительству и Центробанку следует прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам главы государства, ему известны дискуссии по теме регулирования криптовалют в России.

«Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет, этими вопросами у нас занимается и регулирует эти вопросы Центральный банк Российской Федерации», — сказал Путин.

Он поручил правительству и Центробанку прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.

«Я попросил и правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты», — сказал президент.

У Центробанка своя позиция по криптовалютам, но регулятор «не стоит на пути технического прогресса», отметил президент.

«ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности», — подчеркнул он.

«Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, и прежде всего для граждан страны», — добавил президент.

Путин считает, что у России есть конкурентные преимущества в сфере майнинга криптовалют.

«Конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге: имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», — указал глава государства.

Оптимальным для России решением является введение запрета на майнинг криптовалют. Об этом говорится в опубликованном Центробанком докладе для общественных консультаций «Криптовалюты: тренды, риски, меры».

 20.01.2022 15:43

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