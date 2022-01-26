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ВТБ заявил о готовности выдавать врачам и учителям кредиты в рамках «Дальневосточной ипотеки» под 0,1%

26.01.2022 20:57
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ поддерживает инициативу Минвостокразвития по распространению условий «Дальневосточной ипотеки» на врачей и учителей и готов выдавать кредиты этим категориям заемщиков под фиксированную ставку в 0,1% годовых, если такое решение будет принято. Об этом в среду заявили в кредитной организации.

«ВТБ считает адресную поддержку населения своей приоритетной задачей. Несмотря на активный рост ключевой ставки ЦБ РФ, банк сохраняет льготные условия для участников госпрограмм, в том числе минимальную ставку в 0,1% по «Дальневосточной ипотеке», — говорится в сообщении.

Программа «Дальневосточная ипотека» может быть распространена на врачей и учителей с апреля, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, уточнив, что сейчас этот вопрос находится на согласовании в правительстве.

 26.01.2022 13:19

«Мы уже подчеркивали необходимость пролонгировать действие минимальной ставки для врачей и учителей в рамках действующей до 1 июля госпрограммы. Инициатива Минвостокразвития по включению этих категорий в дальневосточную программу — крайне позитивный первый шаг. Предлагаем данную практику распространить на все государственные и региональные льготные программы», — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Ранее ВТБ также выступал за отмену ограничения по возрасту заемщиков в рамках «Дальневосточной ипотеки», напоминают в банке: по его мнению, программой могли бы воспользоваться и те семьи, в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет. По оценке банка, это может на 20% повысить доступность льготной ставки для населения Дальнего Востока.

В 2021 году ВТБ заключил по программе «Дальневосточная ипотека» около 3 тыс. договоров на сумму свыше 12 млрд рублей, что по объему на 40% больше показателя 2020-го. В целом с начала работы по программе ВТБ провел сделки на 24 млрд рублей.

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