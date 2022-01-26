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ВТБ планирует обновить 40% банкоматов за два года

26.01.2022 21:57
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ приступил к масштабному обновлению сети устройств самообслуживания. В течение ближайших двух лет планируется заменить 6 тыс. банкоматов — 40% всей сети, сообщили в банке.

«Благодаря этому клиенты смогут получать услуги в банкоматах быстрее, а доступный функционал устройств расширится», — говорится в релизе.

В 2022—2023 годах ВТБ планирует обновить по 3 тыс. банкоматов в год по всей России. Одновременно с этим ВТБ проанализирует востребованность АТМ в текущих локациях и при необходимости точечно изменит их местоположение.

В результате изменений в 2022 году средний возраст банкомата в сети ВТБ снизится до пяти лет, а в 2023 году — до четырех лет. «Это повысит скорость отклика ATM и позволит клиентам быстрее получать необходимые услуги», — подчеркивают в банке.

Как отметил начальник управления «Устройства самообслуживания» департамента розничного бизнеса ВТБ Сергей Панюшкин, сейчас роль банкоматов во многом меняется, отражая тренды на цифровизацию и самообслуживание. «Клиенты активно используют банкоматы для внесения и снятия наличных не только с «пластика», но и с цифровых карт, а также для оформления розничных продуктов, переводов по СБП. Модернизация сети ATM повысит скорость обслуживания по этим операциям, а также создаст технологическую базу для внедрения новых digital-сервисов», — отметил он.

По словам эксперта ВТБ, программа обновления предусматривает замену устройств в 79 регионах России. На сегодняшний день сеть самообслуживания ВТБ насчитывает порядка 15 тыс. устройств более чем в 1,5 тыс. населенных пунктов.

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Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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Комментарии

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sles
27.01.2022 05:51
<p>Давно пора уже все менять.</p>
1

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