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Народному Банку Тувы сменили процедуру ликвидации на банкротство

27.01.2022 09:13
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Народный Банк Тувы

Арбитражный суд Тувы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов о признании банкротом Народного Банка Тувы. Об этом сообщило РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Напомним, этот же суд в августе 2020 года принял решение о принудительной ликвидации кредитной организации, АСВ было назначено ликвидатором. Но в процессе ликвидации банка была установлена недостаточность стоимости его имущества для удовлетворения требований кредиторов, в связи с чем АСВ обратилось в суд с заявлением о признании банка несостоятельным (банкротом).

Лицензия у Народного Банка Тувы была отозвана 14 июля 2020 года. В Центробанке поясняли, что НБТ нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей. Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества. «Банк имел небольшой кредитный портфель, который на 40% представлен безнадежной задолженностью. Существенную долю активов (более 80%) банка составляли объекты недвижимости, в том числе не используемые в основной деятельности. Деятельность банка на протяжении более чем пяти лет являлась убыточной, что свидетельствовало о неэффективности бизнес-модели кредитной организации», — отмечалось в сообщении регулятора.

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