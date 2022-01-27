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Участники рынка выступили против запрета криптовалют

27.01.2022 08:48
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Источник
Известия

В правительстве изучают концепцию Минфина по регулированию криптовалют, участники крипторынка тем временем призывают легализовать в России майнинг цифровых денег: это позволит пополнить бюджеты регионов дополнительными налогами, пишут «Известия». Как заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции «Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить», страны из «большой двадцатки» не идут по пути запрета криптовалют, не следует подавлять развитие высокотехнологической индустрии в стране.

Запрет криптовалют позволит избежать вложений в них со стороны массовых инвесторов, что может нести риски финансовой стабильности и потребовать государственной поддержки, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, высок риск криптоизации и потери суверенитета национальной валюты, что может привести к росту инфляции, проблемам в финансовом секторе и т. д. По данным ЦБ, некоторые россияне покупали оборудование для майнинга в кредит. Использование займов для такой деятельности еще больше увеличивает риски, уверена Данилова.

Минфин подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют и направил ее на рассмотрение в аппарат правительства. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков в ходе конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить».

 25.01.2022 14:16

Против запрета криптовалюты выступил депутат Госдумы РФ Андрей Луговой. По его словам, за введение регулирования выступают все участники обсуждения, кроме ЦБ. В ближайшие два месяца будут внесены предложения по контролю этого сегмента. Запрет «крипты» только переведет ее из «серой» зоны в «черную» и проблемы усугубятся, уверен депутат. При этом блокчейн-сервисы позволят выстроить прозрачную систему и отслеживать криминальные действия с цифровыми активами. Если правительство поддержит законодательную инициативу Госдумы по регулированию, то в течение полутора лет в России может появиться правовое поле для криптовалют, сообщил Луговой.

Введение регулирования для сферы криптовалют поддержал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его мнению, стоит разрешить майнинг и операции с цифровыми активами, установив налоги на эту деятельность и обязав производителей платить тарифы на электроэнергию для бизнеса, а не льготную стоимость, как это часто происходит сейчас. При этом инвестировать в криптовалюту разрешить только квалифицированным инвесторам.

Запрет криптовалют неэффективен, так как технологии позволяют его обойти, однако это будет тормозить развитие индустрии, сообщила на конференции помощник директора по финансовому надзору и регулированию Международного валютного фонда Марина Моретти. Нельзя использовать технологию блокчейна и выступать против криптовалют: на ее основе будут появляться новые финансовые сервисы, большой объем капитала будет вливаться в токены, цифровизацию активов и цифровую идентификацию, и нелогично отказываться от таких возможностей, уверен управляющий директор Simoleon Long-Term Value Дэн Вулф. Майнинг также стоит разрешить, так как в России дешевая электроэнергия и страна может стать популярна для майнеров, которые будут платить налоги в бюджеты регионов, сообщил ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис.

Достижение компромисса при принятии решения в отношении криптовалют возможно. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в кулуарах конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить», передает ТАСС.

 25.01.2022 21:26

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Комментарии

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Б.Е.С.
27.01.2022 09:13
<p>я вот как обыватель предложил бы следующее:</p>
<p>1. возможность прозводить (майнинг) на фермах</p>
<p>2. запретить продавать и передовать в течении определенного срока</p>
<p>3. формирование полных открытых данных </p>
<p>4. контроль со стороны ЦБ РФ - как за последующим платежным средством, ИФНС - за лицом производящим майнинг, ФОМС - за лицом обязанным платить взносы, Трудовая инспекция - соблюдение ТК РФ, и т.д.</p>
<p></p>
<p>ибо все родившиеся и существующие - это продукты пришедшие на территорию из вне, а это значит экспансия и неравенство. </p>
<p>при этом на возможности влияет и технические возможности (производство компонентов), и курсовая разница (стоимость компонентов)</p>
<p></p>
<p>и в последующем использовать их как платежное средство - по принципу "чековая книжка". с курсовой стоимостью между криптовалютой, а так же курсом к национальной валюте.</p>
0
usera51
usera51
27.01.2022 09:41
<p>mg: нет тока,нет битока</p>
0
ugor
ugor
27.01.2022 09:51
<p>Наверное только, выступили....или тогда один участник выступил....))</p>
0
Dir Ektor
27.01.2022 10:36
<p>Уже начинает "задалбывать" эта тема. Какие такие "участники рынка"??? Это те, кто вразрез законодательства "майнит" и хранит "натыренное" именно в этой призрачной "деньгЕ". Больше причин НЕТ.</p>
0
Dir Ektor
27.01.2022 10:38
<p>Б.Е.С., Вечный двигатель не пробовал создать или описАть принцип действия? Ну не смешно, чесслово. Эта "тема" муссируется с 2014 года, может не в курсе событий?? С 2014 года есть документы у Сбера, на создание и введение в оборот "цифрового рубля". Ничто не ново в этом мире.</p>
0

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