Участники рынка выступили против запрета криптовалют

В правительстве изучают концепцию Минфина по регулированию криптовалют, участники крипторынка тем временем призывают легализовать в России майнинг цифровых денег: это позволит пополнить бюджеты регионов дополнительными налогами, пишут «Известия». Как заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции «Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить», страны из «большой двадцатки» не идут по пути запрета криптовалют, не следует подавлять развитие высокотехнологической индустрии в стране.

Запрет криптовалют позволит избежать вложений в них со стороны массовых инвесторов, что может нести риски финансовой стабильности и потребовать государственной поддержки, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, высок риск криптоизации и потери суверенитета национальной валюты, что может привести к росту инфляции, проблемам в финансовом секторе и т. д. По данным ЦБ, некоторые россияне покупали оборудование для майнинга в кредит. Использование займов для такой деятельности еще больше увеличивает риски, уверена Данилова.

Лента новостей Минфин подготовил концепцию регулирования рынка криптовалюты Минфин подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют и направил ее на рассмотрение в аппарат правительства. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков в ходе конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить». 25.01.2022 14:16

Против запрета криптовалюты выступил депутат Госдумы РФ Андрей Луговой. По его словам, за введение регулирования выступают все участники обсуждения, кроме ЦБ. В ближайшие два месяца будут внесены предложения по контролю этого сегмента. Запрет «крипты» только переведет ее из «серой» зоны в «черную» и проблемы усугубятся, уверен депутат. При этом блокчейн-сервисы позволят выстроить прозрачную систему и отслеживать криминальные действия с цифровыми активами. Если правительство поддержит законодательную инициативу Госдумы по регулированию, то в течение полутора лет в России может появиться правовое поле для криптовалют, сообщил Луговой.

Введение регулирования для сферы криптовалют поддержал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его мнению, стоит разрешить майнинг и операции с цифровыми активами, установив налоги на эту деятельность и обязав производителей платить тарифы на электроэнергию для бизнеса, а не льготную стоимость, как это часто происходит сейчас. При этом инвестировать в криптовалюту разрешить только квалифицированным инвесторам.

Запрет криптовалют неэффективен, так как технологии позволяют его обойти, однако это будет тормозить развитие индустрии, сообщила на конференции помощник директора по финансовому надзору и регулированию Международного валютного фонда Марина Моретти. Нельзя использовать технологию блокчейна и выступать против криптовалют: на ее основе будут появляться новые финансовые сервисы, большой объем капитала будет вливаться в токены, цифровизацию активов и цифровую идентификацию, и нелогично отказываться от таких возможностей, уверен управляющий директор Simoleon Long-Term Value Дэн Вулф. Майнинг также стоит разрешить, так как в России дешевая электроэнергия и страна может стать популярна для майнеров, которые будут платить налоги в бюджеты регионов, сообщил ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис.