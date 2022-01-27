Бумаги VK и Ozon могут исключить из состава фондового индекса MSCI Russia

Бумаги технологической компании VK и онлайн-ретейлера Ozon стали основными претендентами на исключение из состава фондового индекса MSCI Russia, который входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI EM, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опрошенных аналитиков, уточняя, что результаты квартального пересмотра индекса появятся в ночь на 10 февраля по московскому времени, итоги майского полугодового — в ночь на 13 мая.

MSCI Russia — международный индекс российских акций, на который ориентируются фонды и инвесторы при формировании своих портфелей, сейчас в него входят 26 компаний, среди которых «Яндекс», «Татнефть», «Роснефть», головная компания «Тинькофф Банка» TCS Group, «Полиметалл», «Полюс», «Магнит», «Северсталь», НЛМК, «АЛРОСА», МТС, «Сургутнефтегаз», UC Rusal, «Фосагро», X5 Group, «Интер РАО», ВТБ; по итогам ноябрьского пересмотра в индекс MSCI Russia включили акции UC Rusal, при этом наибольший вес — у «Газпрома» (19,12%), «ЛУКОЙЛа» (14,5%) и СберБанка (13,72%), в то время как у Ozon и VK — наименьший вес в индексе: 0,38% и 0,36% соответственно.

На момент последней ребалансировки (в ноябре 2021 года) уровень, ниже которого бумага не может быть добавлена в индекс, составил 2,37 млрд долларов и 1,2 млрд долларов для полной и скорректированной капитализации соответственно (по методологии MSCI для развивающихся стран); скорректированная капитализация рассчитывается на основе доли акций в свободном обращении.

Помимо критерия минимальной капитализации, есть требования к ликвидности: 15% по трехмесячному и 12-месячному ATVR, а также 80% по трехмесячной частоте торгов на протяжении последних четырех кварталов, отметил руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров, добавив, что на вес компании в индексе влияют такие параметры, как капитализация, free-float и возможность покупки иностранными инвесторами.

За 2021 год индекс MSCI Russia вырос на 21,7%, тогда как весь MSCI EM просел на 0,85%; с последней, ноябрьской полугодовой ребалансировки индекса MSCI Russia котировки VK упали на 60% (568 рублей на Мосбирже к закрытию 25 января, 7,49 доллара — на LSE), расписки Ozon также потеряли в цене больше половины и стоят 1 297,5 рубля на Мосбирже и 17,5 доллара на NASDAQ.