Все новости

Исследование: 41% россиян отметили у себя временный трудоголизм

27.01.2022 11:20
1 323
2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Жители России время от времени чувствуют себя трудоголиками, доля таких граждан составила 41% среди всех респондентов, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Чаще всего такой трудоголизм отметили у себя работники производства и промышленности (15%), сферы образования (11%), банков и финансов (10%).

Согласно исследованию, 37% опрошенных постоянно считают себя трудоголиками. Больше таких респондентов работают в сферах строительства (12%), производства и промышленности (10%), транспорта и логистики (10%).

Большинство (60%) опрошенных, которые отметили у себя постоянный или временный трудоголизм, сообщили, что их рабочий день составляет более восьми часов, 43% респондентов указали, что часто думают о работе во время выходных или отдыха, а 41% даже работают по выходным.

При этом 28% участников исследования рассказали, что им нравится быть постоянно занятым, а 19% чувствуют тревогу, когда не работают. Также 18% респондентов ведут несколько проектов одновременно, по 17% указали, что не умеют отдыхать или имеют несколько мест работы.

Однако 22% опрошенных совсем не считают себя трудоголиками. Их больше среди работников IT и телекома (14%), отрасли строительства (11%) и охраны (9%).

Наиболее высокие зарплатные ожидания в этом году также демонстрируют работники сферы IT и телекома — в среднем 178,5 тыс. рублей в месяц.

 26.01.2022 11:40

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

2
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Steven Cohen
Steven Cohen
27.01.2022 11:28
<p>Учитывая то куда катится уровень жизни в этой стране трудоголизм будет постоянный </p>
0
sergg65
sergg65
27.01.2022 23:51
<p>Россияне не поддавайтесь панике . </p>
<p>Настоящим трудоголикам дают ордена . </p>
0

Материалы по теме

Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора
ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей