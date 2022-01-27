Исследование: 41% россиян отметили у себя временный трудоголизм

Жители России время от времени чувствуют себя трудоголиками, доля таких граждан составила 41% среди всех респондентов, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Чаще всего такой трудоголизм отметили у себя работники производства и промышленности (15%), сферы образования (11%), банков и финансов (10%).

Согласно исследованию, 37% опрошенных постоянно считают себя трудоголиками. Больше таких респондентов работают в сферах строительства (12%), производства и промышленности (10%), транспорта и логистики (10%).

Большинство (60%) опрошенных, которые отметили у себя постоянный или временный трудоголизм, сообщили, что их рабочий день составляет более восьми часов, 43% респондентов указали, что часто думают о работе во время выходных или отдыха, а 41% даже работают по выходным.

При этом 28% участников исследования рассказали, что им нравится быть постоянно занятым, а 19% чувствуют тревогу, когда не работают. Также 18% респондентов ведут несколько проектов одновременно, по 17% указали, что не умеют отдыхать или имеют несколько мест работы.

Однако 22% опрошенных совсем не считают себя трудоголиками. Их больше среди работников IT и телекома (14%), отрасли строительства (11%) и охраны (9%).