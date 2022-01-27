​ISBC Pay открывает новые платежные возможности для держателей карт Visa

Российский производитель бесконтактных платежных устройств ISBC и европейский разработчик услуг по токенизации Fidesmo расширили возможности брелока с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay. Теперь платежное устройство могут подключить и держатели карт Visa, говорится в сообщении компании.



Первым новый функционал поддержал платежный сервис VK Pay, входящий в экосистему VK. Для пользователей сервиса брелок ISBC Pay станет первым физическим инструментом оплаты (помимо уже традиционных сервисов Google Pay и Apple Pay в смартфонах).

Новое платежное устройство также доступно держателям карт Visa от Почта Банка, Россельхозбанка и Альфа-Банка.

Брелоки можно приобрести на сайте ISBC Pay. Для оформления заказа достаточно указать электронную почту, ввести данные (пластиковой или виртуальной) карты с адресом для доставки, а после получения останется активировать c помощью СМС-подтверждения от банка. В устройство активируется весь платежный функционал карты со всеми привилегиями и преимуществами банковского продукта.

Брелоки ISBC Pay выполнены из пластика и покрыты специальным составом, защищающим краски от выгорания, механических повреждений и влаги. Компактный размер позволяет удобно прикрепить его, к примеру, на связку ключей и оставаться уверенным в дополнительном средства платежа.

Уже сейчас можно выбрать свыше 100 дизайнов брелока из восьми коллекций. На каждое устройство нанесены изображения картин известных художников, дизайнеров и иллюстраторов.

«Безопасность брелоков обеспечена встроенным NFC модулем и подтверждена сертификацией платежной системы Visa. При необходимости от брелока можно отвязать карту, заменить ее или заблокировать — все это можно сделать на сайте или в мобильном приложении Fidesmo», — уточнили в компании.