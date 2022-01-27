В ВТБ оценили готовность банков к возможным санкциям

Российская банковская система готова к санкциям, так как уже давно прорабатывает совершенно разные сценарии, и паники в случае их ввода не будет, заявил руководитель управления банка по работе с инвесторами Леонид Вакеев на вебинаре компании «Атон».

Топ-менеджер банка пояснил, что варианты санкций могут быть самые разные: их может не быть совсем, они не коснутся банковского бизнеса или группы ВТБ или они будут «действительно очень серьезные с большими последствиями».

«И конечно, глупо было бы говорить, что мы не боимся никаких санкций, нам все нипочем. … Но что важно понимать? … Мы уже последние несколько лет живем в ситуации какой-то периодически возникающей и пропадающей политической эскалации. … Экономика России, банковская система России и банк ВТБ готовы к санкциям в том смысле, что это все — все эти сценарии, то на что мы смотрели, что мы моделировали, что мы предусматривали в своих планах на случай чрезвычайных ситуаций уже довольно давно», — отметил он.

Топ-менеджер банка пояснил, что и ВТБ, и любая другая крупная компания или банк в России проснутся в момент гипотетического введения санкций и будут совершенно четко понимать, что нужно делать в той или иной ситуации.

«Мы, естественно, моделировали самые разные сценарии для себя. И в этом смысле совершенно четко можно сказать, что не будет какой-то паники или ступора и, наверное, можно ожидать очень высокой степени координации со стороны Центрального банка и так далее», — сказал Вакеев.