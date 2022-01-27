АКРА присвоило Яндекс Банку рейтинг «А(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг Яндекс Банку на уровне «А(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении АКРА, кредитный рейтинг Яндекс Банка обусловлен высокой вероятностью предоставления кредитной организации экстраординарной поддержки материнской структурой Yandex N.V. с высоким уровнем кредитоспособности. При этом оценка собственной кредитоспособности банка обусловлена сильной позицией по достаточности капитала, адекватной позицией по риск-профилю, а также по фондированию и ликвидности при ограниченной оценке бизнес-профиля.

В АКРА напомнили, что Яндекс Банк — небольшой по размеру активов московский банк. В июле 2021 года произошла смена собственника организации: головная компания группы Yandex N.V. закрыла сделку по покупке «КБ «Акрополь», став его 100-процентным акционером через дочернюю компанию «Яндекс.Маркет Лаб». Стратегия банка предусматривает изменение бизнес-модели с фокусом на построение современной универсальной кредитной организации, предоставляющей широкий спектр финансовых услуг. Приоритет «Яндекс Банка» на ближайшие три года — формирование качественных продуктовых предложений для физических лиц, а также малых и средних предприятий в интеграции с существующими сервисами группы.

Как объясняют аналитики, ограниченная оценка бизнес-профиля (bb) банка обусловлена прежде всего занимаемыми финучреждением позициями на рынке банковских услуг РФ и относительно низкой диверсификацией операций. Яндекс Банк не так давно работает в рамках текущей стратегии и лишь начинает запускать отдельные продукты (включая комплементарные сервисам «Яндекса») и наращивать объемы бизнеса, в том числе путем внедрения новых высокотехнологичных продуктов.

АКРА оценивает позицию Яндекс Банка по капиталу как сильную, учитывая крайне высокий уровень регуляторного норматива достаточности капитала Н1.2 (201,6% на 1 декабря 2021-го). Способность банка к генерации капитала оценивается АКРА нейтрально. Яндекс Банк перешел под контроль нового акционера сравнительно недавно, поэтому агентство в ходе анализа учитывает намерение кредитной организации выйти на уровень безубыточности в среднесрочной перспективе. Кроме того, планы акционера по значительным капиталовложениям на инвестиционном этапе наращивания бизнеса банка, по мнению АКРА, поддержат его способность к абсорбции кредитных рисков (рост стоимости риска более чем на 500 базисных пунктов без нарушения нормативов достаточности капитала) на горизонте 12—18 месяцев.

Вместе с тем по состоянию на 30 сентября 2021 года зависимость ресурсной базы банка от средств отдельных групп вкладчиков оценивается как удовлетворительная. Агентство прогнозирует изменение структуры фондирования на горизонте 12—18 месяцев в рамках реализации банком стратегии по наращиванию розничной клиентской базы путем использования цифровых каналов привлечения.