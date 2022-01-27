Минфин подготовил правила регулирования криптовалютных операций вместо запрета

Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета: ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, пишет РБК со ссылкой на документ и письмо министерства в адрес зампреда правительства Дмитрия Чернышенко.

О том, что Минфин разработал такую концепцию и выступает за регулирование крипторынка вместо запретов, ранее рассказал директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. Его комментарии последовали за докладом Банка России, который был выпущен на прошлой неделе. Регулятор предлагает полностью запретить использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами — у российских инвесторов останется возможность владеть цифровыми валютами, а также совершать с ними сделки только в иностранных юрисдикциях. ЦБ видит в криптовалютах риски в отношении финансовой стабильности, благосостояния граждан, спонсирования преступной деятельности и т. п.

По данным Минфина, который ссылается на экспертные оценки, гражданами России открыто несколько миллионов криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет около 2 трлн рублей. Центробанк оценивает объем операций российских физических лиц с криптовалютами в 5 млрд долларов в год.

Официально концепция Минфина в Банк России не поступала, сообщили в пресс-службе ЦБ, добавив, что позиция Центробанка в отношении регулирования криптовалют отражена в его консультативном докладе. «Мы продолжим дальнейшую дискуссию по соответствующим вопросам в рамках обсуждения консультативного доклада Банка России с заинтересованными государственными органами и участниками рынка», — сказал представитель ЦБ.

Лента новостей Минэкономразвития считает нецелесообразным введение полного запрета на криптовалюты Минэкономразвития считает нецелесообразным полный запрет на обращение в РФ криптовалют. Об этом сообщили ТАСС в МЭР, отвечая на соответствующий вопрос. 26.01.2022 21:52

Минфин считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту случаев мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют.

«Полностью запретить сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты, невозможно. Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях», — говорится в письме Минфина. Регулирование криптовалют также должно привести к увеличению доходов бюджета, так как появятся новые субъекты, уплачивающие налоги и страховые взносы, считают в министерстве.

В письме Минфина приведена и позиция ФСБ. Ведомство, как следует из документа, считает, что такое регулирование позволит создать правовые и технологические инструменты для получения информации от криптобирж и криптообменников о регистрационных данных их пользователей в целях установления конечных бенефициаров. Регулирующие и правоохранительные органы получат легальную возможность отслеживать цепочки криптотрансакций от и до «криминальных» криптокошельков. Также появится возможность осуществлять блокировку, арест и конфискацию криптовалют на кошельках, в том числе при поступлении цифровой валюты на криптокошелек с использованием запрещенных инструментов.