Росфинмониторинг и РФПИ поддержали позицию Минфина в отношении криптовалют

Росфинмониторинг и Российский фонд прямых инвестиций поддержали позицию Минфина, выступившего за регулирование криптовалют в РФ без их запрета, сообщили ТАСС в пресс-службах ведомств.

Ранее Минфин РФ, после публикации доклада ЦБ о практически полном запрете криптовалют в России, предложил свои варианты регулирования этого рынка, подготовив соответствующую концепцию и направив ее в правительство.

«Предложение концептуально соответствует стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, The Financial Action Task Force. — Прим. ред. ) и поддерживается Росфинмониторингом», — отметили в ведомстве.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что разумное регулирование в этой области закрепит лидирующие позиции отечественных компаний и позволит отечественной экономике развиваться, используя современные цифровые и финансовые технологии.



«Ведущие российские и мировые высокотехнологические компании широко используют технологию блокчейн, которая за последние годы оформилась в развитую глобальную экосистему, включая ее немаловажную часть — рынок криптовалют. России крайне важно сохранять лидерство в различных технологических сегментах современной экономики, в том числе развивать блокчейн-сети, а также совершенствовать и регулировать оборот криптовалют. В этой связи РФПИ поддерживает предложения Министерства финансов РФ по регулированию рынка криптовалют, важнейшего элемента мировой технологической экосистемы», — сказал он.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета, отмечал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить». Он отметил, что регулирование «позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан».



Одним из предложений Минфина, как пишет РБК со ссылкой на документ и письмо министерства зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко, является проведение всех операций с криптовалютами через российские банки. По мнению Минфина, полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют.

21 января ЦБ опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и их обращение. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. В частности, ЦБ предложил запретить организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории России, а также установить ответственность за нарушение запрета.