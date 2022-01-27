Эс-Би-Ай Банк обновил мобильное приложение и сайт

Эс-Би-Ай Банк провел полную перезагрузку цифровых каналов: сайта и мобильного приложения «Свой круг». Как уточнила пресс-служба кредитной организации, в новых версиях упрощен пользовательский интерфейс, улучшена навигация и добавлены новые для российского мобильного банкинга функции.

«Новой версией приложения «Свой круг» могут пользоваться члены семьи самых разных возрастов, семейные продукты для планирования и управления бюджетом дополнены отдельным разделом для личных счетов. Новый интерфейс дает возможность уже на входе настроить приложение «под себя», открыть ряд продуктов для личного и общего пользования, предоставить доступы близким, настроить лимиты трат и т. д.», — говорится в релизе.

Как пояснили в финучреждении, обновленный сайт помогает клиентам легко сориентироваться между банковскими продуктами и услугами и понять, в чем выгода каждого из них. Страницы реструктурированы на основе практик лучших российских банков и маркетплейсов — это позволило выделить главное и не перегружать внимание пользователей. Решения подходят как для розничных клиентов, так для малого и среднего бизнеса и корпоративных клиентов, добавили в Эс-Би-Ай Банке.

Среди новых функций мобильного банка: возможность планировать семейный бюджет и управлять им в приложении. Видеть, сколько потрачено, на что потрачено и, главное, кем. Клиент может запланировать бюджет на каждого члена семьи, контролировать общие и частные расходы.

Еще одна новинка: создание кошелька скидочных карт. Покупки в торговых центрах и магазинах зачастую сопровождаются использованием карт лояльности, поэтому Эс-Би-Ай Банк создал сервис, который позволяет сохранить все скидочные карты в одном месте. Основное преимущество в том, что доступ к картам получают все участники пакета услуг «Свой круг».

«В мобильном приложении было важно сохранить удобство для пользователей, сделав акцент на семейную составляющую. Мы взяли за основу сервисы, которыми клиенты пользуются каждый день, — социальные сети. Их отличительная черта — наличие аватарок, поэтому мы внедрили в интерфейс аватарки всех пользователей пакета. Теперь в любой момент можно кликнуть на фото, «провалиться» в страницу участника и посмотреть детальную информацию», — рассказали в банке.

Этот же принцип, добавили в кредитной организации, используется для просмотра личной информации клиента. При этом, как и в социальных сетях, список семейных продуктов и программа лояльности доступны всем членам семьи на главном экране. А персональные продукты находятся в личном профиле. Таким образом, информация о личных финансах доступна только основному пользователю, а общая информация — всем членам семьи: общий счет, общий накопительный счет и общий бонусный счет и семейная аналитика.