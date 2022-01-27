ВЦИОМ: запрет и разрешение криптовалют поддерживают равное количество россиян

Предложение Центробанка запретить сделки с криптовалютой в России поддерживают 32% жителей страны, но столько же выступают против него. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно данным ВЦИОМ, россияне в той или иной степени слышали о биткоине (64%). Хорошо знают о нем 17% (плюс 4 процентных пункта по сравнению с 2017 годом), а каждый пятый (19%) впервые услышал это название. Доля тех, кто не слышал о биткоине, за последние пять лет снизилась на 11 п. п. (в 2017-м таких было 30%).

Среди знакомых с этой криптовалютой россиян 42% полагают, что ее может купить любой желающий, 24% думают, что биткоины доступны ограниченному кругу, а 15% — что покупка биткоинов запрещена в России.

Большинству опрошенных (81%) не интересна покупка биткоинов, а 16% хотели бы приобрести криптовалюту. Больше половины (56%) отметили, что покупка биткоина — это неудачное вложение, а 22% назвали ее хорошей инвестицией. При этом респонденты чаще считают, что биткоины хорошо защищены, их сложнее украсть, чем обычные деньги (38%), а 27% с этим не согласны.

Большинство знакомых с понятием биткоина россиян сообщили, что ни они сами, ни их родные никогда не покупали криптовалюту (74%); 21% рассказали, что биткоин покупали их родственники или друзья, а сами приобретали биткоины 4% опрошенных граждан России.

Мнения россиян, знающих о биткоине, относительно предложения Центробанка запретить сделки с криптовалютой разделились примерно поровну, констатирует ВЦИОМ: положительно и отрицательно относятся к этой идее по 32%, а еще 33% скорее безразличны.



«Информированные о криптовалюте молодые люди (18—34 года) к идее запрета сделок с криптовалютой в России чаще относятся отрицательно (18—24 года — 54%, 25—34 года — 50%). Россияне в возрасте 35—44 лет, осведомленные о криптовалюте, относятся к предложению Центробанка запретить сделки с биткоином скорее безразлично (39%); скорее отрицательно — 35%, положительно — 25%. Знакомые с биткоином 45—59-летние сограждане скорее положительно реагируют на идею его запрета (36%); безразлично — 35%, отрицательно — 24%. Половина граждан России в возрасте 60+, которым известно понятие «криптовалюта», предложение о ее запрете поддерживают (53%), треть безразличны (29%), 15% относятся отрицательно», — уточняется в исследовании.