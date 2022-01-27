Инфляция в Подмосковье замедлилась в декабре до 9,76% в годовом выражении

Годовая инфляция в Московской области замедлилась в декабре 2021 года до 9,76% с 10,18% в ноябре. Такие данные представила пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, отметив, что динамика в регионе отличается от динамики по ЦФО и России в целом, где инфляция почти не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем.

В Московской области в декабре годовая продовольственная инфляция показала небольшое снижение — до 10,62% с ноябрьских 10,87%. Это стало следствием замедления роста цен на овощи.

«Снизились темпы прироста цен на помидоры, на это в том числе повлиял рост зарубежных поставок из-за снятия в декабре введенных годом ранее ограничений на импорт томатов. Увеличение импортных поставок также привело к более быстрому снижению цен в годовом выражении на апельсины и яблоки по сравнению с ноябрем и замедлению роста цен на бананы и лимоны. Из-за невысокого качества урожая картофеля и возникших трудностей с его длительным хранением сельхозпроизводители стремились как можно быстрее реализовать свою продукцию, что стало причиной расширения ассортимента картофеля в магазинах и привело к замедлению роста цен на него. Кроме того, птицефермы Московской области увеличили объемы производства, поэтому произошло замедление роста цен на куриное мясо и яйца», — отмечается в сообщении.

Годовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров в Московской области в декабре снизилась до 12,07% с 12,33% в ноябре. В основном этот эффект был достигнут за счет замедления роста цен на новые и подержанные иномарки: цены на них существенно росли в предыдущие месяцы из-за повышенного спроса, ослабления рубля и сокращения предложения.

В сфере услуг в Московской области инфляция также уменьшилась и составила 5,89% в декабре после 6,8% в ноябре. Главным драйвером замедления роста цен стали услуги в сфере зарубежного туризма, указывают в ЦБ. В декабре 2021 года было возобновлено авиасообщение с рядом стран и увеличено число регулярных авиарейсов, что привело к расширению предложений туристических компаний. К примеру, замедлился рост цен на туры в Турцию и ОАЭ.

Также отмечается, что в декабре в Московской области плата за горячее водоснабжение не менялась, тогда как в декабре 2020 года, вследствие изменения единого норматива по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению, а также тарифов на тепловую энергию, плата за горячее водоснабжение повысилась. Влияние этого фактора также привело к замедлению роста цен на жилищно-коммунальные услуги в Подмосковье.



Росстат ранее подтвердил оценку годовой инфляции в России в декабре на уровне 8,39% после 8,4% в ноябре 2021 года. Годовая инфляция в регионах находилась в декабре в диапазоне от 5,8% до 11,8%. К 21 января этого года годовая инфляция в целом по России ускорилась до 8,64%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4—4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.