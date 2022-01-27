27 января. Главное за минуту

🔹 В ЦБ рассказали о новой двухэтапной схеме финансового обмана. Ее цель — убедить жертву оформить кредит, чтобы потом перевести эти деньги на счет злоумышленников. Общая сумма ущерба может варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

🔹 Страхование от несчастных случаев и ДМС «назначены» драйверами роста страхового рынка в 2022 году. Совокупные страховые сборы в 2022 году увеличатся на 10% после роста примерно на 19% по итогам 2021 года и превысят 2 трлн рублей. Темпы роста страховой премии окажутся под давлением из-за ожидаемых регуляторных новаций.

🔹 Льготную ипотеку предлагают расширить на вторичку. В населенных пунктах, где девелоперы не строят новое жилье, граждане не могут воспользоваться господдержкой, что ставит их в неравные условия по сравнению с жителями городов, где есть новостройки, считают в Госдуме. «Сельской ипотекой», которая распространяется на вторичное жилье, нельзя воспользоваться в населенных пунктах, численность населения которых превышает 30 тыс. человек.

🔹 Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета: ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Росфинмониторинг и РФПИ поддержали позицию Минфина.

🔹 Москвичи с симптомами острой респираторной вирусной инфекции смогут дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный. Теперь у людей с симптомами ОРВИ есть три варианта действий. Во-первых, пациенты могут прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка либо записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через сайт, мобильное приложение EMIAS.info или mos.ru. Во-вторых, можно получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного. В-третьих, можно вызвать врача на дом, позвонив на линию 122.