Банк «Зенит» получил в 2021 году 3,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против убытка год назад

Банк «Зенит» по итогам 2021 года получил чистую прибыль в размере 3,4 млрд рублей против убытка в 2,9 млрд годом ранее. Такие данные отчетности по РСБУ представила кредитная организация, пояснив, что рост финансового результата был достигнут за счет увеличения комиссионных доходов, а также диверсификации и повышения качества кредитного портфеля.

Так, чистые комиссионные доходы банка за 12 месяцев превысили 1,7 млрд рублей, что на 34% больше результатов 2020 года.

Активы банка за 12 месяцев выросли на 16% и составили 251 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель увеличился на 23% до 154 млрд. На корпоративный портфель приходится 98 млрд рублей, прирост составил 25%. Розничный кредитный портфель за отчетный период увеличился на 19% до 56 млрд рублей.

Совокупный объем привлеченных средств клиентов увеличился у банка за 2021 год на 10% до 181 млрд рублей. Драйвером роста выступили средства юридических лиц (плюс 35%, до 85 млрд рублей).

Собственные средства (капитал) банка увеличились за 2021 год на 1,4 млрд рублей и достигли 37 млрд.

«Банк соблюдает все установленные нормативы достаточности капитала и надбавки к ним. По состоянию на 1 января 2022 года норматив достаточности капитала (Н1.0) составил 16,9% при минимально допустимом значении 8%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 10,6% при минимальном нормативном значении 4,5%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 6% при минимальном нормативном значении 8,5%, норматив финансового рычага (Н1.4) — 9,1% при минимальном нормативном значении 3%», — говорится в релизе. Также отмечается, что банк с существенным запасом соблюдает нормативы ликвидности.



«Банк продолжит укреплять позиции в розничном бизнесе и сегменте МСБ. В планах — совершенствование цифровых клиентских путей и расширение продуктовой линейки», — заявил председатель правления «Зенита» Александр Тищенко.