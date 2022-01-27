Производители и ретейлеры рассказали, как ослабление рубля отразится на стоимости повседневных товаров

Ослабление рубля из-за обострения ситуации на Украине может повлиять на стоимость ряда товаров в России, ожидают производители и ретейлеры. Их оценки относительно сроков реализации такой взаимосвязи и товарных категорий, которые могут быть затронуты, представлены в материале РБК.

Информагентство напоминает, что вечером в среду, 26 января, на фоне рекомендации Госдепартамента США своим гражданам покинуть территорию Украины доллар превышал отметку в 80 рублей, евро — 90 рублей. Всего за 13 рабочих дней месяца рубль, согласно официальному курсу ЦБ, подешевел по отношению к доллару и евро на 5%.

Цены на продукты

Опыт предыдущих резких валютных колебаний свидетельствует, что они в ближайшей перспективе находят отражение прежде всего в стоимости импортируемых овощей и фруктов, отмечается в материале.

Россия наиболее сильно зависит от импортных поставок овощей и фруктов, которые в стране не выращиваются, например лимонов, апельсинов и других цитрусовых, напоминает исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. Среди других зависимых от импорта позиций — чеснок, около 90% которого Россия завозит из Китая, а также имбирь.

Цены в контрактах зафиксированы в долларах, поэтому на изменения курсов валют цены на такие продукты реагируют практически моментально, а от изменения цен в оптовых контрактах до изменения розничных цен на полке проходит примерно две недели, говорит Глушков.

Овощи так называемого «борщевого набора» (картофель, капуста, свекла и морковь) Россия в это время года практически не закупает за рубежом, поскольку потребляет собственный урожай. Импорт начинается, как правило, в апреле-мае, когда запасы своего урожая подходят к концу, и в этом году в январе объем импорта гораздо меньше, чем в прошлом, указывают в Плодоовощном союзе. Поэтому, по словам Глушкова, пока изменение курса валют не окажет влияния на стоимость этих продуктов.

Плодоовощной союз не ожидает влияния валютных колебаний и на цены на тепличные овощи, которые выращиваются в России, — в частности, огурцы и помидоры. Отечественные производители полностью обеспечивают внутренний рынок собственными огурцами; по томатам импорт есть, но он небольшой: около 70—75% томатов в России — собственного производства.

Другие затраты сельхозпроизводителей с валютной составляющей в текущий момент на стоимости овощей существенно не отразятся, успокаивает Глушков. Сельскохозяйственную технику фермеры закупают в основном осенью после продажи урожая; запчасти, удобрения и другие ресурсы покупаются весной, но эти покупки растянуты по времени, «а доллар к тому моменту может упасть».

Пока никто из основных поставщиков не указывает рост валюты как основной фактор, который влияет на повышение закупочных цен, констатирует представитель розничной сети «Верный», уточняя, что большинство контрагентов ссылаются на рост цен на сырье, повышение затрат на электроэнергию, топливо, логистику и тому подобное. В X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») признают, что динамика курса валют все-таки фигурирует среди аргументов поставщиков при повышении цен, но, как уверяет представитель группы, ретейлер делает со своей стороны все возможное, чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей: группа сглаживает рост закупочных цен за счет экономии собственных затрат, из-за чего цены на полке увеличиваются меньшими темпами.

«Да, мы ощущаем рост закупочных цен на фоне роста валют, — говорит в свою очередь представитель сети «Азбука вкуса». — Транслируем колебания закупочных цен в розничные после получения поставок по увеличенной себестоимости. Просьбы о пересмотре цен поступают по всем категориям без исключения, так как даже у российских производителей большую часть в себестоимости составляют валютозависимые ингредиенты».

Цены на алкоголь

До тех пор пока курс евро не превысит отметку в 90 рублей, компании не будут менять цены, объяснял РБК в начале недели основатель и президент Simple Group, специализирующейся на продажах импортного алкоголя, Максим Каширин.

Стоимость валют — не единственный фактор, влияющий на цену, уточняет Каширин. По его мнению, в текущей ситуации рост евро скорее усугубит и так неблагоприятную картину: сегодня среди основных факторов, влияющих на цены, — увеличение стоимости продукции, получаемой от поставщика (на что повлиял низкий урожай в отдельных регионах), а также глобальный логистический кризис, из-за которого существенно выросли затраты на производство, упаковку и логистику.

Сейчас идут переговоры с клиентами о повышении цен, заявленном еще в конце 2021 года, рассказывает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Он, как и Каширин, напоминает, что причинами повышения стали выросшие цены производителей в связи с ростом издержек из-за пандемии, неурожая, а также подорожавшей логистики. Валютные колебания, подобные нынешним, в это повышение не закладывались.

«Учитывая, что по условиям договоров с клиентами мы не можем повышать цены чаще одного раза за шесть месяцев, а с некоторыми [это возможно] не чаще раза в год, быстро отразить колебания в цене будет сложно, — признает Липилин. — Скорее всего, поставщики будут сворачивать промоакции и другие дисконтные программы — это более оперативная мера, чем просто повышение цены».

Обычная полочная цена будет стабильна еще какое-то время, считают в Fort, но с учетом того, что порядка 70% продаж сейчас генерируют именно промоакции и спецпредложения, потребитель все-таки ощутит на себе влияние роста курсов.

Цены на непродовольственные товары

«Как показывает опыт, как только курс повышается на 5%, следом идет волна изменений цен. И мы вынуждены их принимать, чтобы сохранить бесперебойные поставки и обеспечить наличие товаров», — признает коммерческий директор сети «Строительный торговый дом «Петрович» Константин Мельников.

Даже в 2014 году, когда были очень резкие валютные колебания, компании не бежали сразу переклеивать ценники — не произойдет этого и сейчас, возражает президент одежного ретейлера Baon Илья Ярошенко. По его мнению, рынок сейчас не готов к повышению цен: потребители значительно потратились на празднование Нового года, и среднестатистические домохозяйства сейчас живут в ожидании январской зарплаты. «Кроме того, мы видим, что если в онлайн-канале продажи остались на прежнем уровне, то в рознице спрос упал из-за новой волны пандемии, а сети дораспродают зимние коллекции, и повышать на них цены нет смысла», — резюмирует Ярошенко.

Но если курс доллара будет находиться на уровне 80 рублей до середины февраля, когда начнет приходить весенняя коллекция, то Baon, по словам собеседника РБК, будет вынуждена поднимать цены в собственной рознице, чтобы удержать хоть какую-то маржинальность: в бюджете на 2022 год компания закладывала курс в 75 рублей за доллар, а ее оптовые цены для франчайзи уже зафиксированы.

Представитель группы «М.Видео — Эльдорадо» на вопрос про влияние валютных колебаний на цены товаров лишь отметил, что ретейлер реализует «целый комплекс мер для сохранения привлекательных розничных цен».



В материале РБК также представлена инфографика: показано, какие товары сильнее всего подорожали после технического дефолта в августе 1998 года, после падения биржи в октябре 2008 года, после падения курса рубля в декабре 2014 года, после обвала рубля в апреле 2018 года и после обвала российской валюты в марте 2020 года.