Чистая прибыль «Совкомбанк Страхования» за 2021 год составила 1,9 млрд рублей

Прибыль компании «Совкомбанк Страхование» за 2021 год после налогообложения в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета составила 1,9 млрд рублей, что более чем в 6,5 раза превышает аналогичный показатель за 2020 год. Такие данные представил в четверг страховщик.

Капитал компании увеличился на 124% и составил 4,5 млрд рублей.

Размер собранных премий вырос более чем вдвое — до 15,1 млрд рублей. Большая часть собранных премий по основным линиям бизнеса пришлась на каско (3,6 млрд рублей), ОСАГО (1,9 млрд), добровольное медицинское страхование (861 млн рублей). Наибольший прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован по страхованию от несчастных случаев и страхованию выезжающих за рубеж (231% и 194% соответственно).

Размер выплат в 2021 году вырос почти в полтора раза и составил 3,2 млрд рублей. В основном выплаты осуществлялись по ключевым для компании видам страхования — каско (1,2 млрд рублей) и ОСАГО (0,98 млрд), следует из релиза. Наиболее существенная динамика выплат в 2021 году отмечалась в страховании от несчастных случаев (рост почти в 20 раз), страховании грузов (рост в 3,6 раза), ипотечном страховании (плюс 87,4%).

«В 2021 году мы активизировали работу по противодействию страховому мошенничеству, в этой части на этапе урегулирования было отработано 3 607 убытков. Общая сумма предотвращенного ущерба в связи с выявлением недобросовестных практик составила 186 миллионов рублей. В основном недобросовестные практики были выявлены в моторных и имущественных видах страхования», — отмечает генеральный директор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи.



В среднем убыточность портфеля «Совкомбанк Страхования» снизилась на 0,3 процентного пункта. Наилучший результат зафиксирован в страховании выезжающих за рубеж (уменьшение более чем на 14 п. п.) и в ДМС (на 6,7 п. п.).