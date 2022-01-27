ЦБ не согласен с позицией Минфина в отношении криптовалют по нескольким пунктам

Банк России ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют и имеет несколько замечаний к ней. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регулятора.

«Мы ознакомились с концепцией Минфина. Рассчитываем, что Минфин сможет опубликовать ее для публичного обсуждения в ближайшее время, как мы опубликовали свой консультативный доклад, потому что иначе участники рынка и общественность не имеют возможности оценить предложения Минфина. Мы не согласны с позицией Минфина по ряду пунктов», — говорится в сообщении.

Ранее Минфин РФ, после публикации доклада ЦБ с идеей практически полного запрета криптовалют в России, предложил свои варианты регулирования этого рынка, подготовив соответствующую концепцию и направив ее в правительство.

Лента новостей Минфин подготовил правила регулирования криптовалютных операций вместо запрета Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета: ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, пишет РБК со ссылкой на документ и письмо министерства в адрес зампреда правительства Дмитрия Чернышенко. 27.01.2022 14:29

В отношении сделок с криптовалютами регулятор считает, что невозможно ограничить риски, допустив к совершению сделок с ними только квалифицированных инвесторов. «Концепция Минфина предполагает ограничить риски, допустив к совершению сделок только квалифицированных инвесторов, однако в случае криптовалют это невозможно. Концепция выделения квалифицированных инвесторов предполагает, что они совершают сделки со сложными, рискованными финансовыми активами, но активами, где известен эмитент и можно оценить риски, освоив достаточный объем финансовых знаний. Курс криптовалюты определяется преимущественно спекулятивными факторами, поэтому финансовая грамотность не поможет инвестору избежать рисков», — отметили в ЦБ.

Банк России обращает внимание на то, что предлагаемый в концепции Минфина допуск криптовалют в российскую финансовую систему создает огромный риск для ее стабильности. «В концепции происходит подмена понятий — декларируется «обеспечение защиты прав физических и юридических лиц за счет появления легальных процедур приобретения и продажи цифровой валюты и законодательного установления требований к операторам обмена цифровых валют». Однако с учетом того, что у большинства криптовалют отсутствует эмитент — ответственное лицо, риски граждан, инвестирующих в такие инструменты, будут перекладываться на российские финансовые организации (организатора системы, операторов обмена) и в конечном итоге на их вкладчиков и кредиторов. Таким образом, предлагаемый в концепции Минфина допуск криптовалют в российскую финансовую систему создает огромный риск финансовой стабильности, который через банки и других участников может заразить всю финансовую систему», — отмечает ЦБ.

Введение запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютой, как считает Банк России, является оптимальным решением. «Легализация и регулирование будут создавать иллюзию защиты и правил игры для людей, обнадеживая их, что если государство разрешает, значит, рисков нет. В результате этот рынок будет становиться все более массовым, пока пузырь не схлопнется. И в этом случае государство столкнется уже с огромными социальными рисками и рисками финансовой стабильности. Поэтому, на наш взгляд, оптимальным решением является введение запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами», — отмечается в комментарии.

Банк России 21 января опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает вести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение данного запрета.

Концепция Минфина, как заявил 25 января директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков, предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Как сообщило сегодня РБК со ссылкой на документ и письмо министерства в адрес зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, одним из предложений Минфина является проведение всех операций с криптовалютами через российские банки. Минфин, как сообщает издание, считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют.



Ранее Росфинмониторинг сообщил ТАСС, что поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют, а в среду Минэкономразвития заявило, что считает нецелесообразным полный запрет на обращение в РФ криптовалют и цифровых финансовых активов и что необходимо внимательно изучить международный опыт налогообложения этой сферы, включая кейсы Германии и Японии, и выбрать оптимальный вариант с учетом национальной специфики.