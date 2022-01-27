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Эксперты по недвижимости подсчитали средний срок для накопления средств на жилье в России

27.01.2022 20:47
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РБК

Выгоднее всего приобретать недвижимость в России было в 2019 году, до начала пандемии, а сейчас доступность жилья находится на уровне 2015-го. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования агентства недвижимости «ЦИАН».

С 2019 по 2021 год средний номинальный доход семьи с двумя работающими гражданами по городам-миллионникам увеличился на 13%, до 100 тыс. рублей в месяц, а средняя стоимость 54-метровой квартиры — на 36%, до 5,66 млн рублей. Сейчас средняя семья из города-миллионника может накопить на жилье за 4,5 года, говорится в исследовании.

В своих расчетах аналитики основывались на данных Росстата по доходам и средней стоимости предложения квартир в базе ЦИАН. Расчеты сделаны для условной ситуации, при которой семья откладывает на покупку жилья все доходы. Площадь квартиры в 54 кв. м была взята в соответствии с ориентирами, заложенными в федеральной программе «Жилище».

Анализировался период с 2015 по 2021 год. За это время максимальная доступность жилья отмечалась в 2019 году — тогда стоимость квартир росла медленно на фоне дорогой ипотеки и обесценивания рублевых накоплений. В результате рост средних доходов жителей крупных городов обогнал темпы удорожания недвижимости в них.

С 2015 по 2019 год, по данным аналитиков ЦИАН, средний номинальный уровень дохода семьи в городах-миллионниках вырос на 36% (до 88,7 тыс. рублей), а стоимость 1 кв. м за тот же период увеличилась только на 4% — до 76,9 тыс. рублей. В 2019 году средней семье из города-миллионника потребовалось бы 3,7 года, чтобы заработать сумму, сопоставимую с ценой средней двухкомнатной квартиры.

Наименьшая доступность была зафиксирована в 2015 году — для накопления нужной суммы требовалось пять лет. Сейчас доступность жилья стремится к показателям 2015 года за счет опережающего доходы роста цен, отмечают в ЦИАН. В 2021 году показатель составил 4,5 года.

Эксперты ранее назвали десять российских городов, в которых будет выгодно покупать жилье в 2022 году. В их число вошли Калининград, Самара и Екатеринбург.

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Комментарии

6
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kukui
kukui
28.01.2022 01:25
<p>С 2019 по 2021 год средний номинальный доход семьи с двумя работающими гражданами по городам-миллионникам увеличился на 13%, до 100 тыс. рублей в месяц, а средняя стоимость 54-метровой квартиры — на 36%, до 5,66 млн рублей.</p>
<p></p>
<p>Где эксперт видел такую дешёвую квартиру, стоимость 54-метровой квартиры до 5,66 млн рублей? аппартаменты в среднем 7.5 млн рублей.</p>
1
tktyfyjdbrjdf
28.01.2022 09:01
<p>100000*12*4,5=5400000. Т.е. 260 тысяч им-таки не хватит. Жить они все эти годы будут на улице, есть ничего не будут, разве что листья летом, и всю зарплату целиком будут откладывать на будущее жилье. Видимо, хранить предполагается в дупле дерева.</p>
<p>Я ничего не перепутала?</p>
5
coolparty
28.01.2022 09:30
<p>tktyfyjdbrjdf, угу, я сразу это увидел :-)</p>
0
ugor
ugor
28.01.2022 10:56
<p>Интересно, по чем продавали пещеры, при первобытно-общинном строе?)))</p>
0

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