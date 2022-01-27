Эксперты по недвижимости подсчитали средний срок для накопления средств на жилье в России

Выгоднее всего приобретать недвижимость в России было в 2019 году, до начала пандемии, а сейчас доступность жилья находится на уровне 2015-го. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования агентства недвижимости «ЦИАН».

С 2019 по 2021 год средний номинальный доход семьи с двумя работающими гражданами по городам-миллионникам увеличился на 13%, до 100 тыс. рублей в месяц, а средняя стоимость 54-метровой квартиры — на 36%, до 5,66 млн рублей. Сейчас средняя семья из города-миллионника может накопить на жилье за 4,5 года, говорится в исследовании.

В своих расчетах аналитики основывались на данных Росстата по доходам и средней стоимости предложения квартир в базе ЦИАН. Расчеты сделаны для условной ситуации, при которой семья откладывает на покупку жилья все доходы. Площадь квартиры в 54 кв. м была взята в соответствии с ориентирами, заложенными в федеральной программе «Жилище».

Анализировался период с 2015 по 2021 год. За это время максимальная доступность жилья отмечалась в 2019 году — тогда стоимость квартир росла медленно на фоне дорогой ипотеки и обесценивания рублевых накоплений. В результате рост средних доходов жителей крупных городов обогнал темпы удорожания недвижимости в них.

С 2015 по 2019 год, по данным аналитиков ЦИАН, средний номинальный уровень дохода семьи в городах-миллионниках вырос на 36% (до 88,7 тыс. рублей), а стоимость 1 кв. м за тот же период увеличилась только на 4% — до 76,9 тыс. рублей. В 2019 году средней семье из города-миллионника потребовалось бы 3,7 года, чтобы заработать сумму, сопоставимую с ценой средней двухкомнатной квартиры.

Наименьшая доступность была зафиксирована в 2015 году — для накопления нужной суммы требовалось пять лет. Сейчас доступность жилья стремится к показателям 2015 года за счет опережающего доходы роста цен, отмечают в ЦИАН. В 2021 году показатель составил 4,5 года.



Эксперты ранее назвали десять российских городов, в которых будет выгодно покупать жилье в 2022 году. В их число вошли Калининград, Самара и Екатеринбург.