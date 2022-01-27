В Госдуме предупредили о последствиях запрета криптовалют

Полный запрет криптовалют в России приведет к оттоку капитала из страны, а также повлечет создание нелегального рынка наличных и безналичных платежей за криптовалюту, поэтому в вопросе регулирования этой сферы необходимо взвешенное решение. Об этом заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством попросил Кабмин провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению. ЦБ на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалюты на территории РФ, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними. В свою очередь Минфин выступил за регулирование, а не запрет критовалют.

Лента новостей ЦБ не согласен с позицией Минфина в отношении криптовалют по нескольким пунктам Банк России ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют и имеет несколько замечаний к ней. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регулятора. 27.01.2022 20:32

«Запрет на совершение операций с криптовалютой приведет к оттоку капитала из Российской Федерации. На сегодняшний день сделки с криптовалютами осуществляются криптобиржами и обменными пунктами, действующими на территории РФ, и денежные средства обращаются на территории РФ. В случае запрета денежные средства будут направляться на счета криптобирж в другие страны», — заявил РИА Новости Горелкин.

Также, по его словам, запрет повлечет создание нелегального рынка наличных и безналичных платежей за криптовалюту и увеличит количество преступлений, связанных с ее использованием. «И здесь совместно с правоохранительными органами, силовыми ведомствами нужно вырабатывать эффективные механизмы противодействия», — добавил он.

«С другой стороны, блокчейн и криптовалюты — это источник большого количества стартапов, инновационных проектов, это точка роста новой экономики... Я считаю, что майнинг мог бы стать перспективным направлением и приносить доходы в бюджеты регионов уже сейчас. Промышленная отрасль могла быть стать одним из эффективных сегментов», — отметил парламентарий.



Горелкин подчеркнул, что в Китае запретили криптовалюты, но при этом граждане продолжают использовать майнинг уже исключительно в «серой» зоне, поэтому здесь необходимо принять взвешенное, выверенное, сбалансированное решение. «Нашумевший доклад ЦБ — это такая отправная точка для большой дискуссии. Уверен, что после слов президента профильные ведомства более оперативно придут к совместной конструктивной позиции по криптовалюте», — уточнил он.