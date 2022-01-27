«Лаборатория Касперского» предупредила о рисках овершеринга и оценила долю склонных к нему россиян

Почти треть российских пользователей Интернета выкладывают в социальных сетях личную информацию, а каждый десятый делился конфиденциальными данными, о чем впоследствии жалел. Такие данные получила «Лаборатория Касперского».

«В ходе опроса «Лаборатории Касперского», посвященного цифровым привычкам, 30% российских респондентов отметили, что выкладывали в социальных сетях личную информацию о себе, в частности номер телефона, домашний адрес или место работы. Каждый десятый делился конфиденциальными данными, включая документы, и потом жалел об этом», — говорится в сообщении антивирусной компании. Опрос был проведен компанией Opinium по заказу «Лаборатории Касперского» в 2021 году в 25 странах среди более чем 15 тыс. человек, в России в нем приняли участие 504 человека.

В «Лаборатории Касперского» поясняют, что такие действия являются примером овершеринга — публикации излишней информации о себе.

«Часто человек думает, что не интересен злоумышленникам. Но это не совсем так: конкретный пользователь им, может быть, и не интересен, а вот его данные — вполне», — подчеркивают эксперты по кибербезопасности.

По их сведениям, персональная информация остается привлекательным объектом для мошенников. Например, в русскоязычном сегменте даркнета пакет со сканом паспорта, селфи с паспортом, ИНН, СНИЛС стоит от 300 рублей, а только скан паспорта с ИНН — в среднем 100 рублей.

В преддверии отмечаемого во всем мире 28 января Дня защиты персональных данных компания напомнила базовые правила, которые позволят обезопасить личные данные:

регулярное обновление установленных приложений и операционной системы;

внимание к настройкам приватности в соцсетях и на популярных платформах;

использование надежных — уникальных и разных — паролей для всех аккаунтов (минимум 12 символов с буквами в разном регистре и спецсимволами);

настройка двухфакторной авторизации в тех сервисах, которые это позволяют;

скачивание приложений только из официальных магазинов и периодическая проверка установленных на устройстве программ;

проверка названия сайта в адресной строке перед вводом на нем личных или платежных данных;

установка защитного решения, в том числе на мобильных устройствах.

Также рекомендуется обращать внимание на то, у каких приложений на смартфоне есть доступ к личной информации и какие разрешения им выданы. Не следует давать приложениям разрешения, которые им не нужны для выполнения своих функций.

Кроме того, не стоит переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, даже если их прислали знакомые.



«Если вы обнаружили в открытом доступе свои личные данные, не паникуйте: если это действующий ресурс, стоит связаться с администрацией и попросить их эти данные удалить, — советует эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу Анна Ларкина. — Сегодня компании обязаны делать это по закону, к тому же многие организации дорожат своей репутацией и идут навстречу в подобных просьбах».