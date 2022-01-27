Центробанк назначил новые штрафы «Открытию»

Банк России вынес новые постановления о привлечении банка «Открытие» к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Два постановления в отношении «Открытия» от 27 января 2022 года вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документы пока не вступили в законную силу.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номерах документов нет обозначений, указывающих, применяются ли санкции к должностному или юридическому лицу (однако если санкции касаются должностных лиц, ЦБ обычно отмечает это). Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Ранее ЦБ уже неоднократно привлекал банк «Открытие» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.



Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает кредитной организации направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.