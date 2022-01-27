СМИ описали поддерживаемый Путиным вариант по криптовалюте

Президент России Владимир Путин поддерживает предложение правительства о регулировании и налогообложении криптовалют вместо их запрета, на котором настаивает Банк России. Как передает РБК, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом. По их словам, глава государства одобряет предложение ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.

Агентство называет данные о позиции Путина «хорошей новостью» для отрасли, напоминая, что криптовалюты запретили в Китае, а в Казахстане майнеров отключили от электричества. Россия стала в 2021 году третьим по объему майнером «крипты» в мире, уступая США и Казахстану, также говорится в материале.

Однако после выхода материала Bloomberg пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложения разрешить майнинг в регионах с избытком электроэнергии «вообще не формулировались».

Путин 26 января на совещании с членами правительства сказал, что знаком с развернувшейся по этому поводу дискуссией. Относительно майнинга президент отметил, что у России есть «определенные конкурентные преимущества», а именно «профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры». Он попросил правительство и Центробанк прийти к единому мнению.

ЦБ предложил запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в стране. Регулятор считает, что нужно установить ответственность за эти действия, а также за использование цифровых валют для платежей. В них Банк России видит риски для курса рубля. Как сообщало ранее агентство Bloomberg, глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась с запретом криптовалют в России под влиянием ФСБ. Спецслужбы, по данным агентства, хотят добиться этого, чтобы исключить использование цифровых платежных систем для финансирования оппозиции и СМИ-иноагентов. Регулятор, комментируя эту публикацию, не подтвердил и не опроверг информацию.



В свою очередь Минфин разработал концепцию регулирования криптовалют в России и предлагает, в частности, проводить все операции с цифровыми валютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.