Исследование: средняя ставка аренды в России составляет 67% от среднего платежа по ипотеке

Аренда квартиры в России за 2021 год стала еще более выгодной по сравнению с ипотекой из-за увеличения цен на недвижимость и роста ставок. Средняя ставка аренды снизилась до 67% от среднего ипотечного платежа, а наибольшую экономию получают арендаторы в Москве, Казани и Уфе. Такие данные исследования «ЦИАН. Аналитики» приводит ТАСС.

«Разница в стоимости кредита и аренды увеличивается: все больше потенциальных покупателей перешли в категорию арендаторов. Самая большая экономия арендатора в сравнении с ипотечным заемщиком — в Уфе, Казани и Москве, где в среднем аренда почти в два раза ниже, чем средний платеж по ипотеке», — говорится в сообщении.

Противоположная ситуация, по данным экспертов, сложилась в Ростове-на-Дону, Челябинске и Волгограде, где аренда составляет 75—84% от среднего платежа по ипотеке, то есть экономия не столь очевидна.



В среднем же по России в 2021 году ставка аренды составила 67% от среднего ипотечного платежа. В 2019 и 2020 годах этот показатель сохранялся на уровне примерно 80%. В сравнении с допандемийным периодом наибольшее удешевление аренды в сравнении с ипотекой произошло в Воронеже, Перми, Омске и Краснодаре.