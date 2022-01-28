Илон Маск потерял более 21 млрд долларов из-за падения котировок акций Tesla

Предприниматель Илон Маск потерял в четверг более 21 млрд долларов из-за падения котировок акций принадлежащей ему компании Tesla. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени.

Отмечается, что состояние Маска уменьшилось на 21,5 млрд долларов, или на 8,84%. Таким образом, на данный момент оно составляет 221,3 млрд долларов. Тем не менее, как видно из данных рейтинга миллиардеров Forbes, американский предприниматель по-прежнему возглавляет список самых богатых людей планеты. На второй строчке, по версии Forbes, расположился генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (188,6 млрд долларов). Замыкает тройку лидеров основатель компании интернет-торговли Amazon Джефф Безос (165,8 млрд долларов).

Акции Tesla по состоянию на 23:26 мск подешевели на 10,75% до 837 долларов за ценную бумагу. Ранее сообщалось, что американская компания отложила выпуск новых моделей на следующий год, сделав ставку на то, что лучший способ продолжить расширение продаж перед лицом проблем с цепочкой поставок будет заключаться в дальнейшем использовании узкого круга крупных продавцов.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Кроме того, Маск является основателем компании SpaceX, производящей космическую технику и осуществляющей орбитальные запуски.