Самозанятые получат право регистрировать свои товарные знаки

Законопроект, согласно которому граждане, включая самозанятых, смогут регистрировать собственные товарные знаки, одобрен на заседании правительства и будет внесен в Госдуму «в установленном порядке», пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу Кабмина. Сейчас такая возможность есть только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В Минэкономразвития ожидают, что Госдума рассмотрит законопроект в весеннюю сессию, но возможен и отложенный срок его вступления в силу, поэтому самозанятые смогут воспользоваться новым правом не раньше 2023 года.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, ряд иностранцев имеют такое право в России без статуса ИП. Новый документ должен ликвидировать это неравенство с россиянами, указали в Минэкономразвития. По сути, у людей появится возможность использовать этот актив, развивать личные бренды, отметил министр экономического развития Максим Решетников. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, защитить добросовестного производителя может только регистрация товарного знака — производитель сможет предъявлять иски к тем, кто копирует без разрешения его товарную марку. Эксперт отметил, что разработать и зарегистрировать свои товарные знаки смогут даже няни и репетиторы.

Лента новостей Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 4 млн Число зарегистрированных в качестве самозанятых граждан в России достигло 4 млн человек, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы. За время действия специального налогового режима их доходы превысили 882 млрд рублей, при этом самозанятые сформировали более 610 млн чеков (средний чек составляет 1 446 рублей). 24.01.2022 13:26

Значительное число самозанятых работают в креативных отраслях, таких как информационные услуги, IT-сфера, финансы, литература, изобразительное искусство и других, рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький. По его словам, в этих областях, связанных с творчеством, возможность закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности крайне востребована.

Товарный знак регистрируется в Роспатенте, на него выдается свидетельство. Для этого необходимо подать заявление о госрегистрации и уплатить пошлины, пояснила юрист «Легес Бюро» Маргарита Курашина. Общий срок предоставления такой госуслуги со всеми проверками составляет 18 месяцев и две недели, уточнила она.