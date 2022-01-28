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Группа Unicredit получила прибыль в 2021 году против убытка годом ранее

28.01.2022 10:44
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Прайм
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ЮниКредит Банк

Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit по итогам 2021 года составила 1,54 млрд евро против убытка в 2,785 млрд годом ранее, говорится в отчетности компании.

Операционная прибыль выросла на 11,2%, до 8,158 млрд евро. Чистый процентный доход группы составил 9,06 млрд евро, что на 4% ниже, чем в предшествовавшем году. Выручка в минувшем году увеличилась на 4,8%, до 17,954 млрд евро.

По итогам IV квартала группа увеличила чистый убыток на 22,1% в годовом выражении, до 1,44 млрд евро. Операционная прибыль выросла на 10,3%, до 1,963 млрд евро. Чистый квартальный процентный доход вырос на 6,9%, до 2,406 млрд евро. Выручка за эти три месяца увеличилась на 4,7%, до 4,436 млрд евро.

Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает ЮниКредит Банк, принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.

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