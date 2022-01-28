​В банкоматах «Сбера» теперь можно снимать наличные с помощью «СберБанка Онлайн»

Новый сервис СберБанка позволяет клиентам снимать наличные в банкомате без использования пластиковой карты или гаджета с бесконтактным модулем NFC. Понадобится лишь телефон с установленным мобильным приложением «СберБанк Онлайн», сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать на экране банкомата опцию «снять» через «СберБанк Онлайн» и отсканировать появившийся код камерой смартфона, все остальные действия (ввод суммы и выбор карты) выполняются в телефоне. В целях сохранения окружающей среды чек при этом печататься не будет. В случае необходимости справка по операции всегда доступна в приложении «СберБанк Онлайн», — говорится в релизе.

Новая опция особенно актуальна для владельцев смартфонов без модуля NFС, уточнили в банке: теперь они смогут получить деньги в банкомате, даже если забыли банковскую карту дома.

В 2021 году был проведен пилотный запуск данного функционала на ограниченном количестве устройств, сейчас уже более 23 тыс. банкоматов «Сбера» поддерживают эту возможность.