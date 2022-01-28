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​В банкоматах «Сбера» теперь можно снимать наличные с помощью «СберБанка Онлайн»

28.01.2022 11:25
10 283
4 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Новый сервис СберБанка позволяет клиентам снимать наличные в банкомате без использования пластиковой карты или гаджета с бесконтактным модулем NFC. Понадобится лишь телефон с установленным мобильным приложением «СберБанк Онлайн», сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать на экране банкомата опцию «снять» через «СберБанк Онлайн» и отсканировать появившийся код камерой смартфона, все остальные действия (ввод суммы и выбор карты) выполняются в телефоне. В целях сохранения окружающей среды чек при этом печататься не будет. В случае необходимости справка по операции всегда доступна в приложении «СберБанк Онлайн», — говорится в релизе.

Новая опция особенно актуальна для владельцев смартфонов без модуля NFС, уточнили в банке: теперь они смогут получить деньги в банкомате, даже если забыли банковскую карту дома.

В 2021 году был проведен пилотный запуск данного функционала на ограниченном количестве устройств, сейчас уже более 23 тыс. банкоматов «Сбера» поддерживают эту возможность.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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Комментарии

4
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g*******@mail.ru
28.01.2022 13:41
<p>Круто! А то я с Гугл пэй очень сильно мучаюсь)))</p>
0
msi.inc
msi.inc
28.01.2022 15:38
<p>Отличная удобная штука. </p>
0
9731
28.01.2022 16:56
<p>А потом позвонят из службы безопасности и скажут "А ну как пришлите нам скан последнего чека, иначе заблокируем"</p>
1
move333
28.01.2022 21:54
<p>как только не изгаляются лишь бы их поделие которое в каждую щель телефона без мыла, спасибо сбер, но нет</p>
0

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