Все новости

Хинштейн: запрет криптовалют в России приведет к развитию теневого рынка

28.01.2022 12:56
1 626
1 Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС

Запретительные меры в сфере регулирования криптовалют едва ли будут эффективными и могут привести к развитию теневого рынка. Такое мнение в пятницу высказал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Политик напомнил, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по криптовалютам, которая предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное «приземление» криптоплощадок в России. В разработке дорожной карты участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.

«В такой сложной и многогранной теме, как криптовалюты, вряд ли стоит рассчитывать на эффективность запретительных методов. Это приведет только к развитию теневого рынка», — приводит слова парламентария пресс-служба комитета Госдумы по информполитике.

Хинштейн подчеркнул, что цифровизация заявлена в качестве национальной идеи на самом высоком уровне, поэтому «более взвешенным шагом будет вдумчивый поиск способов регулирования криптовалютного рынка с учетом его инновационного потенциала». «Дорожная карта, разработанная при участии всех заинтересованных структур и ведомств, вполне может стать основой для формирования нормативной базы в этой области. Анализ практики ее применения поможет понять, в каком направлении двигаться дальше», — добавил он.

Парламентарий назвал самым главным в этой сфере исключение возможности для использования криптовалют криминалом и обеспечение защиты граждан от мошенничества. «Простой запрет расчетного инструмента не в состоянии решить ни ту, ни другую задачу», — пояснил он.

В среду президент РФ Владимир Путин призвал правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах. 21 января ЦБ опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Концепция же Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

1
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
SL/TP
28.01.2022 20:40
<p>Да тут дураку понятно, что это нужно с целью вывода средств заграницу. Коррупционеров и взяточников ждут во многих странах третьего мира - только давай, плати. </p>
0

Материалы по теме

Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора
ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей