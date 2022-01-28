Президент РФ подписал закон об индексации пенсий на величину выше инфляции

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает индексацию пенсий на величину выше уровня инфляции. Об этом сообщили в пятницу в Госдуме, уточнив, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу с момента официального опубликования и будет иметь обратную силу. Таким образом, страховая пенсия индексируется на 8,6% с 1 января 2022 года.

Напомним, соответствующее поручение ранее было дано президентом. Госдума приняла закон об индексации страховых пенсий в этом году на 8,6% 20 января этого года, а Совет Федерации одобрил его 26 января.

«Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — написал ранее в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рубля. В Совфеде уточняли, что прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей.



По данным Росстата, годовая инфляция в России в декабре 2021 года составила 8,39%.