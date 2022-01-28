Все новости

Президент РФ подписал закон об индексации пенсий на величину выше инфляции

28.01.2022 15:19
2 175
2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает индексацию пенсий на величину выше уровня инфляции. Об этом сообщили в пятницу в Госдуме, уточнив, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу с момента официального опубликования и будет иметь обратную силу. Таким образом, страховая пенсия индексируется на 8,6% с 1 января 2022 года.

Напомним, соответствующее поручение ранее было дано президентом. Госдума приняла закон об индексации страховых пенсий в этом году на 8,6% 20 января этого года, а Совет Федерации одобрил его 26 января.

«Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — написал ранее в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рубля. В Совфеде уточняли, что прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в декабре 2021 года составила 8,39%.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

2
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
life_in_rf
29.01.2022 08:42
<p>В том числе и для работающих пенсионеров!!</p>
0
ugor
ugor
29.01.2022 10:27
<p>шоп он так жил!)))</p>
0

Материалы по теме

Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора
ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей